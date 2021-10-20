شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنا ويعتدي على آخرين تصدو لاقتحام المتطرف بن غفير لباب العامود

الاحتلال يعتقل مواطنا ويعتدي على آخرين تصدو لاقتحام المتطرف بن غفير لباب العامود
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا واعتدت على آخرين لدى تصديهم لاقتحام النائب المتطرف في الكنيست ايتمار بن جفير، لساحة باب العامود بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على عدد من المواطنين قاموا بالهتاف في وجه المتطرف بن جفير، واعتقلت مواطنًا بعد الاعتداء عليه بالضرب، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

كما اقتحم بن جفير بحماية عناصر شرطة الاحتلال، رباط الكرد قرب باب الحديد أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وتشهد منطقة باب العامود منذ عدة أيام عدوانا متواصلا من قبل الاحتلال على المواطنين خلال مرورهم من المكان، أو جلوسهم على مدرجاته، حيث أصيب واعتقل العشرات.

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