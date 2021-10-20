التحالف العربي يعلن مقتل 82 مسلحا حوثيا إثر عمليات في مأرب

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، مقتل مسلحين من جماعة الحوثي، خلال عمليات استهداف نفذها في محافظة مأرب شرق العاصمة اليمنية.وأكد التحالف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه نفذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر جماعة الحوثي في الجُوبة والكسارة جنوب وشمال غربي مأرب، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار التحالف العربي إلى أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 11 من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من 82 مسلحاً.يأتي ذلك غداة إعلان الجيش اليمني، استعادة مواقع وصفها بـ"الاستراتيجية" من قبضة جماعة الحوثي في أطراف مديريتي الجُوبة وحَريب جنوب مأرب، خلال عملية عكسية شارك فيها طيران التحالف العربي باستهداف تعزيزات للجماعة.ويوم الثلاثاء الماضي، سيطرت جماعة الحوثي على منطقة واسِط ثاني أكبر مناطق مديرية الجوُبة جنوبي مأرب، واقترب مقاتلوها من مركز المديرية مدينة الجديدة القريبة من حقول صَافِر النفطية، خلال هجوم على الجيش اليمني. حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لوكالة (سبوتنيك).وجاء التقدم الميداني لجماعة الحوثيين في مديرية الجُوبة، بعد أيام من إحراز مقاتلي الجماعة تقدماً مماثلاً في المديرية ذاتها جنوبي مأرب، إذ سيطروا على جبلين ومعسكر الخشيناء حامية الجيش اليمني في المديرية.وكانت جماعة الحوثيين، أعلنت عن تنفيذها عملية عسكرية واسعة على الجيش اليمني في محافظة مأرب أسمتها "فجر الانتصار"، قالت إنها تكللت بالسيطرة على مساحة 600 كم مربع في المحافظة وتقدمها إلى سد مأرب من الجهة الشمالية ووصول طلائع قواتها إلى مشارف مدينة مأرب من عدة جهات، مشيرةً إلى أن العملية أوقعت 1300 قتيل و4320 جريحاً و30 أسيراً من القوات الحكومية.يشار إلى تصاعد القتال بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله في محافظة مأرب، منذ بداية شهر فبراير/ شباط الماضي، بعد إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة على المدينة أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن.