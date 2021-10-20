إسرائيل والإمارات تتفقان على أول عمل فضائي مشترك

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، مساء يوم الأربعاء، النقاب عن اتفاق إسرائيلي إماراتي حول أول عمل فضائي مشترك بينهما.ووفقاً للصحيفة، فإنَّ وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية أوريت فاركاش هكوهين، سافرت أمس إلى دبي في أول زيارة من نوعها التقت خلالها بوزيرة التكنولوجيا المتقدمة الإماراتية سارة الأميري.وأوضحت أن الوزيرتان ستوقّعان اليوم في معرض إكسبو أول اتفاق من نوعه في مجال الفضاء بين البلدين، ويشمل إطلاقًا مشتركًا للمهمة الفضائية الإسرائيلية الثانية إلى القمر (التكوين 2).ونوّهت يديعوت إلى أنه خلال التعاون المذكور سيرفع علما إسرائيل والإمارات على سطح القمر.