شؤون فلسطينية

إدارة السجون تعيد الأسيرين الأعرج وأبو هواش لسجن الرملة.. والقواسمة ما زال بالعناية المكثفة

إدارة السجون تعيد الأسيرين الأعرج وأبو هواش لسجن الرملة.. والقواسمة ما زال بالعناية المكثفة
رام الله - دنيا الوطن
قال المحامي جواد بولس، إنّ إدارة سجون الاحتلال أعادت الأسيرين علاء الأعرج، وهشام أبو هواش بعد نقلهما  من سجن "عيادة الرملة" الى مشفيي: "كابلان" ، حيث نقل إليه الأسير الأعرج، و "أساف هروفيه" الذي نقل إليه الأسير  هواش.

وخلال زيارة أجراها بولس اليوم لثلاثة أسرى من المضربين في سجن "عيادة الرملة"، بينهم الأسيران الأعرج، وهواش، إضافة إلى الأسير شادي أبو عكر، أكّد أن الثلاثة يعانون أعراضًا صحية صعبة وخطيرة، منها: مشاكل في النظر، والتقيؤ، وضعف جسدي وبطء بالكلام وبالحركة، ويعانون أوجاعا شديدة في كافة أنحاء الجسد.

 وأضاف بولس: "أن  إدارة السجون تقوم بنقلهم إلى المستشفيات المدنية وتعيدهم مجددًا إلى السجن، في محاولة لرفع العتب عنها وترحيل مسؤوليتها الى جهات أخرى."

وأكّد أنّه وحتّى اليوم لا توجد طروحات  قانونية جدّية وواضحة لقضاياهم، وأن بعض الطروحات التي تقدمت بها نيابة الاحتلال، لم تكن مقنعة للأسرى المضربين. 

 وبما يتعلق بقضية تثبيت الأمر الإداريّ للأسير أبو عكر الذي صدر بحقّه مؤخرًا   لمدة 6 شهور، فإنه وحتى اليوم لم تصدر محكمة عوفر العسكرية  قرارًا بشأنه.

وفي سياق، متصل رفضت إدارة مستشفى "كابلان" السماح للمحامي بولس بزيارة الأسير مقداد القواسمة الذي نقل الليلة الماضية إلى العناية المكثفة بعد تدهور شديد الخطورة على وضعه الصحيّ، حيث فرضت إدارة المستشفى شروطًا جديدة لزيارته مثل ضرورة التنسيق المسبق مع أمن المستشفى والأطباء في قسم العناية المكثفة.

وكانت التقارير الطبية الصادرة عن الأطباء في مستشفى "كابلان" قد أكّدت أنّ الأسير القواسمة، يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، وأن الأعراض الظاهرة عليه تشير إلى تراجع في الجهاز العصبيّ، مما قد يصيب الدماغ بأضرار جسيمة.

يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تحاول من خلال المماطلة بالاستجابة لمطلب الأسرى المضربين، إيصالهم إلى مرحلة صحية حرجة تتسبب لهم بمشاكل صحية يصعب علاجها سابقًا.

إلى هذا يؤكد نادي الأسير، أن ستة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداريّ وهم:

•الأسير كايد الفسفوس مضرب عن الطعام منذ (98) يومًا.

•الأسير مقداد القواسمة مضرب عن الطعام منذ (91) يومًا.

•الأسير علاء الأعرج مضرب عن الطعام منذ (74) يومًا.

•الأسير هشام أبو هواش مضرب عن الطعام منذ (65) يومًا.

•الأسير شادي أبو عكر مضرب منذ (57) يومًا.

•الأسير عياد الهريمي مضرب عن الطعام منذ (28) يومًا.

أخبار ذات صلة

كيف علّق الإعلام الإسرائيلي على زيادة حصة تجار غزة؟

كيف علّق الإعلام الإسرائيلي على زيادة حصة تجار غزة؟

وصول الأسيرة المحررة أبو كميل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

وصول الأسيرة المحررة أبو كميل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

تفاصيل الاجتماع 50 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

تفاصيل الاجتماع 50 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

غزة: تفاصيل لقاء مدير عام الشرطة بممثلي الفصائل والحالات العسكرية بشأن الحالة المرورية

غزة: تفاصيل لقاء مدير عام الشرطة بممثلي الفصائل والحالات العسكرية بشأن الحالة المرورية

الصحة: 5 وفيات وتسجيل 275 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

الصحة: 5 وفيات وتسجيل 275 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

مخطط يستهدف الأغوار بمضاعفة أعداد المستوطنين خلال 4 سنوات

مخطط يستهدف الأغوار بمضاعفة أعداد المستوطنين خلال 4 سنوات

شاهد: أهالي الأطفال المقدسيين ينتظرون جلسات محاكمة أطفالهم الذين اعتقلهم الاحتلال

شاهد: أهالي الأطفال المقدسيين ينتظرون جلسات محاكمة أطفالهم الذين اعتقلهم الاحتلال

بلدية الخليل تُعيد التيار الكهربائي لكافة مناطق امتياز محطة الفحص المركزية

بلدية الخليل تُعيد التيار الكهربائي لكافة مناطق امتياز محطة الفحص المركزية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وصول الأسيرة المحررة أبو كميل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

وصول الأسيرة المحررة أبو كميل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

تفاصيل الاجتماع 50 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

تفاصيل الاجتماع 50 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

مخطط يستهدف الأغوار بمضاعفة أعداد المستوطنين خلال 4 سنوات

مخطط يستهدف الأغوار بمضاعفة أعداد المستوطنين خلال 4 سنوات

شاهد: أهالي الأطفال المقدسيين ينتظرون جلسات محاكمة أطفالهم الذين اعتقلهم الاحتلال

شاهد: أهالي الأطفال المقدسيين ينتظرون جلسات محاكمة أطفالهم الذين اعتقلهم الاحتلال

بلدية الخليل تُعيد التيار الكهربائي لكافة مناطق امتياز محطة الفحص المركزية

بلدية الخليل تُعيد التيار الكهربائي لكافة مناطق امتياز محطة الفحص المركزية

اشتية: شجرة الزيتون التي تقاوم أبشع أشكال الاستعمار نموذج لصمود الإنسان على أرضه

اشتية: شجرة الزيتون التي تقاوم أبشع أشكال الاستعمار نموذج لصمود الإنسان على أرضه

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تدين الاعتداء الوحشي على المحتفلين بالمولد النبوي في باب العامود

"الإسلامية المسيحية" تدين الاعتداء الوحشي على المحتفلين بالمولد النبوي في باب العامود

لجنة الانتخابات تجتمع مع ممثلي الأحزاب وتواصل لقاءاتها التوعوية بالمحافظات

لجنة الانتخابات تجتمع مع ممثلي الأحزاب وتواصل لقاءاتها التوعوية بالمحافظات

منوعات

شاهد: هند القحطاني تتصدر &#34;ترند&#34; بزواجها بمهر يفوق الخيال

شاهد: هند القحطاني تتصدر "ترند" بزواجها بمهر يفوق الخيال

ما حقيقة عودة محمد سعد للفن من جديد؟

ما حقيقة عودة محمد سعد للفن من جديد؟

شاهد: جمال سليمان يهاجم الفنانين في مهرجان الجونة

شاهد: جمال سليمان يهاجم الفنانين في مهرجان الجونة

مخرج مصري يحذّر من خطورة تصريحات شريف منير.. ما السبب؟

مخرج مصري يحذّر من خطورة تصريحات شريف منير.. ما السبب؟

محمد رمضان يثير الجدل بعد اختياره ما بين &#34;الفقر والثروة&#34;

محمد رمضان يثير الجدل بعد اختياره ما بين "الفقر والثروة"

شاهد: أحمد السقا بفيديو مباشر يعتذر من جمهوره بسبب تصريح جريئ له

شاهد: أحمد السقا بفيديو مباشر يعتذر من جمهوره بسبب تصريح جريئ له

شاهد: الفيشاوي يعلن صلحه مع محمد رمضان.. و تعليقه مثير للجدل

شاهد: الفيشاوي يعلن صلحه مع محمد رمضان.. و تعليقه مثير للجدل

بعد غياب طويل.. هنا شيحة تكشف تفاصيل مثيرة عن شقيقتها حلا

بعد غياب طويل.. هنا شيحة تكشف تفاصيل مثيرة عن شقيقتها حلا

شاهد: سميح ساويرس عن محمد رمضان &#34;لم يُفرض علينا&#34;

شاهد: سميح ساويرس عن محمد رمضان "لم يُفرض علينا"

شاهد: وائل كفوري يمطئن جمهوره بنفسه عن حالته الصحية

شاهد: وائل كفوري يمطئن جمهوره بنفسه عن حالته الصحية

عربي

الرئاسة اللبنانية: التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان يبدأ غدًا

الرئاسة اللبنانية: التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان يبدأ غدًا

سوريا تسجل ارتفاعاً في عدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا)

سوريا تسجل ارتفاعاً في عدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا)

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو السعودية

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو السعودية

شاهد: المغرب يضبط أكثر من طن &#34;كوكايين&#34; في ميناء طنجة

شاهد: المغرب يضبط أكثر من طن "كوكايين" في ميناء طنجة