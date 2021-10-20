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شاهد: 46 قتيلا جراء أمطار غزيرة وانهيارات أرضية بشمال الهند

شاهد: 46 قتيلا جراء أمطار غزيرة وانهيارات أرضية بشمال الهند
رام الله - دنيا الوطن
لقي ما لا يقل عن 46 شخصا حتفهم وفقد الكثيرون بعدما ضربت الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة ولاية أوتاراخند بشمال الهند، وفقا لمسؤولين، اليوم الأربعاء.

وقال إس إيه موروغيشان، وزير إدارة الكوارث في الولاية، إن رجال الإنقاذ واصلوا جهودهم خلال الليل لانتشال الجثث العالقة بين الأنقاض وإجلاء سكان المناطق المعرضة للخطر. وأعلن مسؤولون يوم الثلاثاء أن 22 شخصا قتلوا جراء الأمطار، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف موروغيشان أن غالبية الوفيات التي تم تسجيلها في أوتارانتشال وقعت في بلدة ناينيتال الخلابة حيث قتل 28 شخصا يوم الثلاثاء. وأضاف أن معظم الوفيات نتجت عن انهيار منازل ومباني جراء الأمطار الغزيرة.

وشهدت الولاية الجبلية أمطارا متواصلة خلال الأيام الثلاثة الماضية تسببت في غرق الطرق وتدمير الجسور وانهيارات أرضية جرفت عدة منازل، ما دفع السلطات إلى إرسال أكثر من 2000 فرد من القوات شبه العسكرية والشرطة المدنية إلى المنطقة.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية انحسار الأمطار في أوتارانتشال اليوم الأربعاء، لكنها حذرت من هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية من البلاد.

وفي بلدة موكيشوار، وهي وجهة سياحية في الولاية، لقي خمسة عمال مصرعهم عندما انهار جدار على أكواخهم. وقال المسؤول إن تسعة أفراد من عائلة لقوا حتفهم في بلدة جبلية أخرى، حيث جرفت الأمطار منزلهم.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي نهر الغانج وهو يفيض على ضفافه في ريشيكيش، وبحيرة ناينيتال ذات المناظر الخلابة تفيض بمياه الفيضانات.


 


 


 


 

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