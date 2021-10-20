كيف علّق الإعلام الإسرائيلي على زيادة حصة تجار غزة؟

قال الصحفي الإسرائيلي، تال ليف رام من صحيفة (معاريف)، اليوم الأربعاء، إن في إسرائيل مستعدون لزيادة حصة دخول العمال "تحت بند التجار" من غزة ببضعة آلاف أخرى (أكثر من 10000) إذا تم الحفاظ على الهدوء.





وأضاف: أن "من المهم التأكيد على أن هذه القناة تتقدم بطريقة منفصلة تمامًا عن قضية الأسرى والمفقودين حيث لم يتم إحراز تقدم كبير.".





من جهته، قال دورون كدوش، من إذاعة (الجيش)، إن خطوة زيارة تصاريح التجار من غزة، مهمة لتحسين الاقتصاد المنهار في غزة.

ويضيف: إذ أن 53٪ من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر، وتصل معدلات البطالة إلى ما يقارب 50٪.

وأردف الصحفي الإسرائيلي: بأن "الغزّي أثناء عمله في غزة يكسب 60 شيكل في اليوم بينما في إسرائيل يكسب ما معدله 400 شيكل في اليوم.

وختم: لذلك هذه خطوة من المتوقع أن تجلب 80 مليون شيكل شهريًا للسكان".





وكان غسان عليان، منسق عمليات حكومة الاحتلال، أعلن عن زيادة حصة تجار غزة المسموح لهم بدخول الجانب الإسرائيلي.

وقال: "بعد موافقة المستوى السياسي في إسرائيل، فإن حصة التجار الغزيين الذين سيسمح لهم بالتوجه للداخل عبر معبر إيريز ستزيد بمقدار 3000 لتصبح الحصة الإجمالية 10000 تصريح".

وأكد على أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غد الخميس 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.





رام الله - دنيا الوطن