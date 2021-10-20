الصحة: 5 وفيات وتسجيل 275 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

، حيث بلغت في

الضفة الغربية (3) وفي قطاع غزة

(2)

821,975) ب

343,602) ب

924,392)

320,481) بغزة.

(4,064) ب

6,212) بال

1,750,431)

670,295)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن حالات الوفاة الجديدة في فلسطين بـ (كورونا)، بينما كانت الإصابات الجديدة في الضفة الغربية(94)، وفي قطاع غزة (181) حالة.وأوضحت وزارة الصحة في تقريرها الوبائي لفيروس (كورونا) أن حالات التعافي الجديدة بلغت (157) في الضفة، وفي غزة (624)، وأن عدد الحالات التي تعالج في المستشفيات (108)، منها (58) في العناية المكثفة، و(11) على أجهزة التنفس الاصطناعي.وأكد الوزارة أن عدد الفحوصات التي تم إجراءها خلال الـ (24) ساعة الماضية (4079).وفيما يخص إحصائيات حملة التطعيم الوطنية ضد (كورونا)، قالت الوزارة أن عدد المطعمين جزئياً بجرعة واحدة في فلسطين (1,165,577)، منها (الضفة الغربية، و(قطاع غزة.وبلغ عدد مكتملو التطعيم (جرعتين + متلقو لقاح سبوتنيك لايت) في فلسطين (1,244,873)، منها (بالضفة، (أما متلقو ثلاث جرعات فبلغت عددهم في فلسطين (10,276)، منهمالضفة، (قطاع، بينما كان عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين في فلسطين (2,420,756)، منها (بالضفة، (بغزة.