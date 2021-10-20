شاهد: أهالي الأطفال المقدسيين ينتظرون جلسات محاكمة أطفالهم الذين اعتقلهم الاحتلال



وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واعتداءات بحق المقدسيين الذاهبين عبر باب العمود وزوار القدس الذاهبين للمسجد الأقصى المبارك، بهدف منعهم من الوصول للمسجد ومنع الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف الذي أقيم داخل المسجد الأقصى.



وذكر المحامي ناصر عودة، أن الاعتقالات شملت 15 طفلاً معتقلاً في مركز صلاح الدين بالقدس، وتتراوح أعمارهم مابين (13-15) عاماً ومعظمهم تعرضوا للضرب خلال الاعتقال.

















ولا يزال الأطفال معتقلين في سجون الاحتلال، فيما ينتظر الأهالي جلسات محاكمة أطفالهم الذين اعتقلهم الاحتلال يوم أمس.

رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أمس الثلاثاء، على المقدسسين في باب العمود أحد الأبواب الرئيسية للقدس المحتلة، وذلك أثناء إحيائهم لذكرى مولد النبوي الشريف.