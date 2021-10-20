بلدية الخليل تُعيد التيار الكهربائي لكافة مناطق امتياز محطة الفحص المركزية

رام الله - دنيا الوطنتمكنت طواقم بلدية الخليل من إعادة التيار الكهربائي لكافة مناطق امتياز محطة الفحص المركزية، وذلك بعد 96 ساعة من العمل المتواصل ليل نهار، لإجراء الصيانة اللازمة للمحولات الكهربائية التي تعرضت لإطلاق نار فجر السبت الماضي من قبل ثلة من الخارجين عن القانون.وأوضح مدير الصيانة والتشغيل في كهرباء الخليل المهندس محمد التميمي أنّ طواقم الكهرباء تمكنت من عمل الصيانة اللازمة لمحوليْن واستبدال آخر لتزويد المناطق التي تأثرت جرّاء الأعطال التي أصابتها بالأحمال المطلوبة، مبيناً أنّ أعمال الصيانة ما زالت مستمرة، مطالباً المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في هذه المناطق لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع، مشيراً إلى أنّ الأحمال الكهربائية يتحملها حالياً محولين من أصل أربعة محولات، وحتى لا تضطر البلدية إلى العودة لنظام القطع من جديد.من جانبه، أكدّ رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير أبو سنينة أنّ هذه الحادثة لم تكن الأولى، لافتاً إلى أنّ استهداف محولات الكهرباء يعود بالضرر على جميع المواطنين، مشيراً إلى أنّ البلدية تكبدت ما يقارب 4 ملايين شيكل جرّاء هذه الممارسات التي لا تمت لعادتنا وتقاليدنا بصلة.وبيّن أبو سنينة أنّ تعطل العجلة الاقتصادية بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الصناعية بأكملها أدى إلى خسارة المدينة عشرات الملايين، داعياً الحكومة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه البلدية والمدينة، مطالباً الحكومة بضرورة الوجود الأمني في المنطقة بشكل دائم، مبدياً استعداد البلدية للشراكة التامة مع كل المؤسسات لحماية مقدرات ومصالح المدينة والمواطنين، شاكراً جهود طواقم الكهرباء التي عملت على مدار الساعة لإعادة التيار الكهربائي.