بمشاركة (طالبان).. انطلاق محادثات "صيغة موسكو" حول أفغانستان

ويعتبر هذا اللقاء الأول ضمن "صيغة موسكو" بعد سيطرة حركة (طالبان) على السلطة في أفغانستان في آب/ أغسطس الماضي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ووصل الوفد الممثل لحكومة (طالبان)، اليوم الأربعاء، إلى موسكو للمشاركة في المحادثات التي من المقرر أن يشارك فيها أيضًا ممثلون عن روسيا وإيران وباكستان والصين والهند.



وألقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في افتتاح الاجتماع كلمة بحضور وسائل الإعلام، قبل بدء الاجتماع المغلق بين الوفود المشاركة في المحادثات.



وقال الوزير الروسي: "نحن مقتنعون بأنه في ظل ظروف تدهور الوضع العسكري السياسي، من غير المقبول حدوث مزيد من التأخير، الأمر الذي هو مصدر قلق متزايد، لا سيما في ظل اقتراب فترة الربيع والصيف، حيث يزداد تقليديًا النشاط القتالي".



وأشار لافروف إلى أن صيغة "الترويكا"، روسيا والصين والولايات المتحدة، والتي أضيفت إليها باكستان لاحقًا، تم وضعها بهدف خلق ظروف مواتية لبدء مفاوضات السلام بين الأفغان وتعزيز المساعدة الدولية لأفغانستان في مرحلة ما بعد الصراع.



وأضاف: "بدأت هذه الآلية عملها في عام 2019، وقد لعبت دورًا إيجابيا ملموسًا في تسهيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان، والتي توجت بالتوقيع على اتفاقية في 29 شباط/ فبراير 2020، ندعو الجانبين إلى الالتزام بأحكام هذه الوثيقة التي يدعمها قرار مجلس الأمن رقم 2513".



وتابع: "نأسف لأن الجهود المبذولة لإطلاق العملية السياسية في الدوحة لم تسفر عن نتائج بعد، ونأمل أن تساعد محادثات اليوم في تهيئة الظروف لتحقيق مفاوضات تقدمية بين الأطراف الأفغانية".







رام الله - دنيا الوطنانطلقت جولة جديدة من المحادثات الأفغانية في ما يعرف بـ"بصيغة موسكو"، اليوم الأربعاء، والتي ستستمر أربعة أيام، في العاصمة الروسية موسكو.