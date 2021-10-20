دولي

بمشاركة (طالبان).. انطلاق محادثات "صيغة موسكو" حول أفغانستان

بمشاركة (طالبان).. انطلاق محادثات "صيغة موسكو" حول أفغانستان
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت جولة جديدة من المحادثات الأفغانية في ما يعرف بـ"بصيغة موسكو"،  اليوم الأربعاء، والتي ستستمر أربعة أيام، في العاصمة الروسية موسكو.

ويعتبر هذا اللقاء الأول ضمن "صيغة موسكو" بعد سيطرة حركة (طالبان) على السلطة في أفغانستان في آب/ أغسطس الماضي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ووصل الوفد الممثل لحكومة (طالبان)، اليوم الأربعاء، إلى موسكو للمشاركة في المحادثات التي من المقرر أن يشارك فيها أيضًا ممثلون عن روسيا وإيران وباكستان والصين والهند.

وألقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في افتتاح الاجتماع كلمة بحضور وسائل الإعلام، قبل بدء الاجتماع المغلق بين الوفود المشاركة في المحادثات.

وقال الوزير الروسي: "نحن مقتنعون بأنه في ظل ظروف تدهور الوضع العسكري السياسي، من غير المقبول حدوث مزيد من التأخير، الأمر الذي هو مصدر قلق متزايد، لا سيما في ظل اقتراب فترة الربيع والصيف، حيث يزداد تقليديًا النشاط القتالي".

وأشار لافروف إلى أن صيغة "الترويكا"، روسيا والصين والولايات المتحدة، والتي أضيفت إليها باكستان لاحقًا، تم وضعها بهدف خلق ظروف مواتية لبدء مفاوضات السلام بين الأفغان وتعزيز المساعدة الدولية لأفغانستان في مرحلة ما بعد الصراع.

وأضاف: "بدأت هذه الآلية عملها في عام 2019، وقد لعبت دورًا إيجابيا ملموسًا في تسهيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان، والتي توجت بالتوقيع على اتفاقية في 29 شباط/ فبراير 2020، ندعو الجانبين إلى الالتزام بأحكام هذه الوثيقة التي يدعمها قرار مجلس الأمن رقم 2513".

وتابع: "نأسف لأن الجهود المبذولة لإطلاق العملية السياسية في الدوحة لم تسفر عن نتائج بعد، ونأمل أن تساعد محادثات اليوم  في تهيئة الظروف لتحقيق مفاوضات تقدمية بين الأطراف الأفغانية".

أخبار ذات صلة

مصرع 116 شخصًا وفقدان العشرات جراء الفيضانات في الهند ونيبال

مصرع 116 شخصًا وفقدان العشرات جراء الفيضانات في الهند ونيبال

إيران: الاستقرار في أفغانستان لن يتحقق إلا مع تشكيل حكومة شاملة

إيران: الاستقرار في أفغانستان لن يتحقق إلا مع تشكيل حكومة شاملة

(ليكود) يعارض القانون الذي يمنع نتنياهو من رئاسة الوزراء مجددًا

(ليكود) يعارض القانون الذي يمنع نتنياهو من رئاسة الوزراء مجددًا

الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً (باليستيا) من غواصة

الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً (باليستيا) من غواصة

مكتب لابيد ينفي الموافقة على فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

مكتب لابيد ينفي الموافقة على فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

وزير الخارجية الإيراني: نرحب بالسلام والاستقرار في العراق

وزير الخارجية الإيراني: نرحب بالسلام والاستقرار في العراق

أردوغان يؤكد استعداد بلاده للتعاون الأمني والعسكري مع أفريقيا

أردوغان يؤكد استعداد بلاده للتعاون الأمني والعسكري مع أفريقيا

بريطانيا تعلن تسجيل أكبر حصيلة للوفيات الجديدة بـ(كورونا)

بريطانيا تعلن تسجيل أكبر حصيلة للوفيات الجديدة بـ(كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وصول الأسيرة المحررة أبو كميل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

وصول الأسيرة المحررة أبو كميل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

تفاصيل الاجتماع 50 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

تفاصيل الاجتماع 50 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

مخطط يستهدف الأغوار بمضاعفة أعداد المستوطنين خلال 4 سنوات

مخطط يستهدف الأغوار بمضاعفة أعداد المستوطنين خلال 4 سنوات

شاهد: أهالي الأطفال المقدسيين ينتظرون جلسات محاكمة أطفالهم الذين اعتقلهم الاحتلال

شاهد: أهالي الأطفال المقدسيين ينتظرون جلسات محاكمة أطفالهم الذين اعتقلهم الاحتلال

بلدية الخليل تُعيد التيار الكهربائي لكافة مناطق امتياز محطة الفحص المركزية

بلدية الخليل تُعيد التيار الكهربائي لكافة مناطق امتياز محطة الفحص المركزية

اشتية: شجرة الزيتون التي تقاوم أبشع أشكال الاستعمار نموذج لصمود الإنسان على أرضه

اشتية: شجرة الزيتون التي تقاوم أبشع أشكال الاستعمار نموذج لصمود الإنسان على أرضه

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تدين الاعتداء الوحشي على المحتفلين بالمولد النبوي في باب العامود

"الإسلامية المسيحية" تدين الاعتداء الوحشي على المحتفلين بالمولد النبوي في باب العامود

لجنة الانتخابات تجتمع مع ممثلي الأحزاب وتواصل لقاءاتها التوعوية بالمحافظات

لجنة الانتخابات تجتمع مع ممثلي الأحزاب وتواصل لقاءاتها التوعوية بالمحافظات

منوعات

شاهد: هند القحطاني تتصدر &#34;ترند&#34; بزواجها بمهر يفوق الخيال

شاهد: هند القحطاني تتصدر "ترند" بزواجها بمهر يفوق الخيال

ما حقيقة عودة محمد سعد للفن من جديد؟

ما حقيقة عودة محمد سعد للفن من جديد؟

شاهد: جمال سليمان يهاجم الفنانين في مهرجان الجونة

شاهد: جمال سليمان يهاجم الفنانين في مهرجان الجونة

مخرج مصري يحذّر من خطورة تصريحات شريف منير.. ما السبب؟

مخرج مصري يحذّر من خطورة تصريحات شريف منير.. ما السبب؟

محمد رمضان يثير الجدل بعد اختياره ما بين &#34;الفقر والثروة&#34;

محمد رمضان يثير الجدل بعد اختياره ما بين "الفقر والثروة"

شاهد: أحمد السقا بفيديو مباشر يعتذر من جمهوره بسبب تصريح جريئ له

شاهد: أحمد السقا بفيديو مباشر يعتذر من جمهوره بسبب تصريح جريئ له

شاهد: الفيشاوي يعلن صلحه مع محمد رمضان.. و تعليقه مثير للجدل

شاهد: الفيشاوي يعلن صلحه مع محمد رمضان.. و تعليقه مثير للجدل

بعد غياب طويل.. هنا شيحة تكشف تفاصيل مثيرة عن شقيقتها حلا

بعد غياب طويل.. هنا شيحة تكشف تفاصيل مثيرة عن شقيقتها حلا

شاهد: سميح ساويرس عن محمد رمضان &#34;لم يُفرض علينا&#34;

شاهد: سميح ساويرس عن محمد رمضان "لم يُفرض علينا"

شاهد: وائل كفوري يمطئن جمهوره بنفسه عن حالته الصحية

شاهد: وائل كفوري يمطئن جمهوره بنفسه عن حالته الصحية

عربي

الرئاسة اللبنانية: التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان يبدأ غدًا

الرئاسة اللبنانية: التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان يبدأ غدًا

سوريا تسجل ارتفاعاً في عدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا)

سوريا تسجل ارتفاعاً في عدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا)

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو السعودية

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو السعودية

شاهد: المغرب يضبط أكثر من طن &#34;كوكايين&#34; في ميناء طنجة

شاهد: المغرب يضبط أكثر من طن "كوكايين" في ميناء طنجة