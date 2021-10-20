"التعليم" تعلن مواعيد التسجيل وعقد امتحانات الثانوية العامة للدورة الثالثة (الاستكمالية) 2021
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات أنه تقرر عقد امتحانات الثانوية العامة الدورة الثالثة (الاستكمالية) في مبحث أو مبحثين.
ومن المقرر أن تعقد الامتحانات النظرية يوم السبت 4/12/2021، فيما سيعقد التدريب العملي للفروع المهنية يومي الاثنين والأربعاء 6/12/2021-8/12/2021 الساعة التاسعة صباحاً.
وأوضحت الوزارة أن تسجيل الطلبة الراغبين بالتقدم لهذه الدورة يبدأ في مديريات التربية والتعليم اعتباراً من يوم الأحد 31/10/2021 ولغاية يوم الأحد 7/11/2021 مع ضرورة اصطحاب الوثائق التالية:
-أربع صور شخصية حديثة
-صورة عن شهادة الميلاد
-صورة عن الهوية الشخصية
-رسوم تسجيل 200 شيكل
حيث تبدأ جلسة الامتحان الساعة التاسعة صباحاً، في جلستين متتاليتين دون وجود استراحة بينهما للمشترك الذي سوف يتقدم لمبحثين.
وأوضحت الوزارة أن تسجيل الطلبة الراغبين بالتقدم لهذه الدورة يبدأ في مديريات التربية والتعليم اعتباراً من يوم الأحد 31/10/2021 ولغاية يوم الأحد 7/11/2021 مع ضرورة اصطحاب الوثائق التالية:
-أربع صور شخصية حديثة
-صورة عن شهادة الميلاد
-صورة عن الهوية الشخصية
-رسوم تسجيل 200 شيكل
حيث تبدأ جلسة الامتحان الساعة التاسعة صباحاً، في جلستين متتاليتين دون وجود استراحة بينهما للمشترك الذي سوف يتقدم لمبحثين.
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