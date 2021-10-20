شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تجتمع مع ممثلي الأحزاب وتواصل لقاءاتها التوعوية بالمحافظات

لجنة الانتخابات تجتمع مع ممثلي الأحزاب وتواصل لقاءاتها التوعوية بالمحافظات
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، لقاءً لممثلي الأحزاب السياسية، بالتزامن مع استمرار اللقاءات التوعوية وورش العمل في مختلف محافظات الضفة، وذلك ضمن حملة التوعية التي تهدف إلى إطلاع المواطنين والأحزاب على شروط وإجراءات الترشح للانتخابات المحلية 2021.

وشارك ممثلو الأحزاب في اللقاء الذي عقد بمقر اللجنة بمدينة البيرة، وجرى خلاله اطلاعهم على شروط وإجراءات الترشح، وتزويدهم بملف يتضمن مجموعة من المطبوعات التي تشرح وتوضح تفاصيل الترشح للانتخابات المحلية 2021.

وبالتزامن مع ذلك، تعقد لجنة الانتخابات من خلال مكاتبها في محافظات الضفة الغربية سلسلة من اللقاءات وورش العمل في الهيئات المحلية التي تجري فيها انتخابات المرحلة الأولى، بهدف اتاحة المجال أمام المواطنين الراغبين بالترشح للاطلاع على الشروط والإجراءات وتزويدهم بالمطبوعات التي تبين كافة تفاصيل الترشح.

وجرت في هذا اليوم 5 لقاءات توعية مركزية في كل من محافظات الخليل ونابلس وجنين وبيت لحم وطوباس، بمشاركة عشرات المواطنين ورؤساء مجالس محلية وممثلي الأحزاب والمؤسسات الشبابية والنسوية في المحافظات، علماً أن جميع محافظات الضفة تشهد منذ أيام مثل هذه اللقاءات التوعوية بشكل مستمر.

يشار إلى أن اللجنة تنشر من خلال مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي مضامين توعوية وإعلامية متنوعة تؤكد على كافة التفاصيل والشروط الخاصة بالترشح، إلى جانب تحفيز المواطنين على المشاركة بالعملية الانتخابات خصوصاً فئات الشباب والنساء وذوي الإعاقة. وتحرص اللجنة على أن تكون مطبوعاتها ونشراتها التلفزيونية، مصممة لتراعي متطلبات وخصوصية المواطنين من ذوي الإعاقة، حيث تتضمن كافة الفيديوهات والومضات التلفزيونية ترجمة للغة الإشارة، ويجري إعداد نسخة خاصة من مطبوعات مرحلة الترشح بلغة بريل.

ومع فتح باب الترشح يوم الثلاثاء المقبل، ستطلق اللجنة حملة إعلامية توعوية خاصة بالترشح من خلال الصحف والإذاعات ومحطات التلفزة إضافة لمنصات التواصل الاجتماعي، وكذلك ستتكثف اللقاءات التوعوية في مختلف المحافظات للرد على الاستفسارات والأسئلة التي ترد للجنة من خلال مختلف وسائل التواصل. يضاف إلى ذلك توفير رقم الاتصال المجاني (1800300400) للمواطنين الراغبين بالاستفسار عن أي تفاصيل إجرائية وشكاوى.

بإمكان المواطنين الحصول على طلبات الترشح والاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بمرحلة الترشح من خلال زيارة موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps) كما بإمكانهم متابعة المطبوعات والنشرات والومضات من خلال حسابات اللجنة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك، انستغرام، تويتر، يوتيوب، تيليغرام).


أخبار ذات صلة

غزة: تفاصيل لقاء مدير عام الشرطة بممثلي الفصائل والحالات العسكرية بشأن الحالة المرورية

غزة: تفاصيل لقاء مدير عام الشرطة بممثلي الفصائل والحالات العسكرية بشأن الحالة المرورية

الصحة: 5 وفيات وتسجيل 275 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

الصحة: 5 وفيات وتسجيل 275 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

مخطط يستهدف الأغوار بمضاعفة أعداد المستوطنين خلال 4 سنوات

مخطط يستهدف الأغوار بمضاعفة أعداد المستوطنين خلال 4 سنوات

شاهد: أهالي الأطفال المقدسيين ينتظرون جلسات محاكمة أطفالهم الذين اعتقلهم الاحتلال

شاهد: أهالي الأطفال المقدسيين ينتظرون جلسات محاكمة أطفالهم الذين اعتقلهم الاحتلال

بلدية الخليل تُعيد التيار الكهربائي لكافة مناطق امتياز محطة الفحص المركزية

بلدية الخليل تُعيد التيار الكهربائي لكافة مناطق امتياز محطة الفحص المركزية

اشتية: شجرة الزيتون التي تقاوم أبشع أشكال الاستعمار نموذج لصمود الإنسان على أرضه

اشتية: شجرة الزيتون التي تقاوم أبشع أشكال الاستعمار نموذج لصمود الإنسان على أرضه

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تدين الاعتداء الوحشي على المحتفلين بالمولد النبوي في باب العامود

"الإسلامية المسيحية" تدين الاعتداء الوحشي على المحتفلين بالمولد النبوي في باب العامود

&#34;التعليم&#34; تعلن مواعيد التسجيل وعقد امتحانات الثانوية العامة للدورة الثالثة (الاستكمالية) 2021

"التعليم" تعلن مواعيد التسجيل وعقد امتحانات الثانوية العامة للدورة الثالثة (الاستكمالية) 2021

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مخطط يستهدف الأغوار بمضاعفة أعداد المستوطنين خلال 4 سنوات

مخطط يستهدف الأغوار بمضاعفة أعداد المستوطنين خلال 4 سنوات

شاهد: أهالي الأطفال المقدسيين ينتظرون جلسات محاكمة أطفالهم الذين اعتقلهم الاحتلال

شاهد: أهالي الأطفال المقدسيين ينتظرون جلسات محاكمة أطفالهم الذين اعتقلهم الاحتلال

بلدية الخليل تُعيد التيار الكهربائي لكافة مناطق امتياز محطة الفحص المركزية

بلدية الخليل تُعيد التيار الكهربائي لكافة مناطق امتياز محطة الفحص المركزية

اشتية: شجرة الزيتون التي تقاوم أبشع أشكال الاستعمار نموذج لصمود الإنسان على أرضه

اشتية: شجرة الزيتون التي تقاوم أبشع أشكال الاستعمار نموذج لصمود الإنسان على أرضه

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تدين الاعتداء الوحشي على المحتفلين بالمولد النبوي في باب العامود

"الإسلامية المسيحية" تدين الاعتداء الوحشي على المحتفلين بالمولد النبوي في باب العامود

لجنة الانتخابات تجتمع مع ممثلي الأحزاب وتواصل لقاءاتها التوعوية بالمحافظات

لجنة الانتخابات تجتمع مع ممثلي الأحزاب وتواصل لقاءاتها التوعوية بالمحافظات

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس

التعليم تعلن مواعيد تسجيل وامتحانات الثانوية للدورة الثالثة

التعليم تعلن مواعيد تسجيل وامتحانات الثانوية للدورة الثالثة

منوعات

شاهد: هند القحطاني تتصدر &#34;ترند&#34; بزواجها بمهر يفوق الخيال

شاهد: هند القحطاني تتصدر "ترند" بزواجها بمهر يفوق الخيال

ما حقيقة عودة محمد سعد للفن من جديد؟

ما حقيقة عودة محمد سعد للفن من جديد؟

شاهد: جمال سليمان يهاجم الفنانين في مهرجان الجونة

شاهد: جمال سليمان يهاجم الفنانين في مهرجان الجونة

مخرج مصري يحذّر من خطورة تصريحات شريف منير.. ما السبب؟

مخرج مصري يحذّر من خطورة تصريحات شريف منير.. ما السبب؟

محمد رمضان يثير الجدل بعد اختياره ما بين &#34;الفقر والثروة&#34;

محمد رمضان يثير الجدل بعد اختياره ما بين "الفقر والثروة"

شاهد: أحمد السقا بفيديو مباشر يعتذر من جمهوره بسبب تصريح جريئ له

شاهد: أحمد السقا بفيديو مباشر يعتذر من جمهوره بسبب تصريح جريئ له

شاهد: الفيشاوي يعلن صلحه مع محمد رمضان.. و تعليقه مثير للجدل

شاهد: الفيشاوي يعلن صلحه مع محمد رمضان.. و تعليقه مثير للجدل

بعد غياب طويل.. هنا شيحة تكشف تفاصيل مثيرة عن شقيقتها حلا

بعد غياب طويل.. هنا شيحة تكشف تفاصيل مثيرة عن شقيقتها حلا

شاهد: سميح ساويرس عن محمد رمضان &#34;لم يُفرض علينا&#34;

شاهد: سميح ساويرس عن محمد رمضان "لم يُفرض علينا"

شاهد: وائل كفوري يمطئن جمهوره بنفسه عن حالته الصحية

شاهد: وائل كفوري يمطئن جمهوره بنفسه عن حالته الصحية

عربي

الرئاسة اللبنانية: التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان يبدأ غدًا

الرئاسة اللبنانية: التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان يبدأ غدًا

سوريا تسجل ارتفاعاً في عدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا)

سوريا تسجل ارتفاعاً في عدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا)

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو السعودية

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو السعودية

شاهد: المغرب يضبط أكثر من طن &#34;كوكايين&#34; في ميناء طنجة

شاهد: المغرب يضبط أكثر من طن "كوكايين" في ميناء طنجة