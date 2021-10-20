الرئاسة اللبنانية: التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان يبدأ غدًا





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن شركة استشارات إعادة الهيكلة (ألفاريز آند مارسال) تباشر يوم غد الخميس، التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان .وقالت الرئاسة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن: "الرئيس ميشال عون استقبل في حضور وزير المال، يوسف الخليل، المدير العام لشركة "الفاريز ومارسال"، جيمس دانيال، الذي أطلعه على مباشرة الشركة غدًا التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك".يشار إلى أن اللبنانيين يعانون من أزمات خانقة كفقدان مادتي البنزين والمازوت والأدوية من الأسواق، في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى أرقام قياسية.وفي العام الماضي، انهارت محادثات صندوق النقد، وذلك يعود بشكل كبير إلى عدم تمكن النظام المصرفي والسياسيين في لبنان من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر في النظام المالي.