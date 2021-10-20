التعليم تعلن مواعيد تسجيل وامتحانات الثانوية للدورة الثالثة





وأوضحت الوزارة أن تسجيل الطلبة الراغبين بالتقدم لهذه الدورة يبدأ في مديريات التربية والتعليم، اعتباراً من يوم الأحد 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ولغاية يوم الأحد 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.





وأضافت الوزارة: "مع ضرورة اصطحاب أربع صور شخصية حديثة، وصورة عن شهادة الميلاد، وصورة عن الهوية الشخصية، ورسوم تسجيل (200) شيكل".



وذكرت: "أن جلسة الامتحان ستبدأ الساعة التاسعة صباحاً، في جلستين متتاليتين دون وجود استراحة بينهما للمشترك الذي سوف يتقدم لمبحثين".





رام الله - دنيا الوطنكشفت الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، عن موعد عقد امتحانات الثانوية العامة الدورة الثالثة (الاستكمالية) في مبحث أو مبحثين.وقالت وزارة التربية والتعليم: "إنه من المقرر أن تعقد الامتحانات النظرية يوم السبت 4 كانون الأول/ ديسمبر 2021، فيما سيعقد التدريب العملي للفروع المهنية يومي الاثنين والأربعاء 6-8 كانون الأول/ ديسمبر"، وفق وكالة الرأي الفلسطينية.