التعليم تعلن مواعيد تسجيل وامتحانات الثانوية للدورة الثالثة
كشفت الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، عن موعد عقد امتحانات الثانوية العامة الدورة الثالثة (الاستكمالية) في مبحث أو مبحثين.
وقالت وزارة التربية والتعليم: "إنه من المقرر أن تعقد الامتحانات النظرية يوم السبت 4 كانون الأول/ ديسمبر 2021، فيما سيعقد التدريب العملي للفروع المهنية يومي الاثنين والأربعاء 6-8 كانون الأول/ ديسمبر"، وفق وكالة الرأي الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة أن تسجيل الطلبة الراغبين بالتقدم لهذه الدورة يبدأ في مديريات التربية والتعليم، اعتباراً من يوم الأحد 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ولغاية يوم الأحد 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.
وأضافت الوزارة: "مع ضرورة اصطحاب أربع صور شخصية حديثة، وصورة عن شهادة الميلاد، وصورة عن الهوية الشخصية، ورسوم تسجيل (200) شيكل".
وذكرت: "أن جلسة الامتحان ستبدأ الساعة التاسعة صباحاً، في جلستين متتاليتين دون وجود استراحة بينهما للمشترك الذي سوف يتقدم لمبحثين".
وذكرت: "أن جلسة الامتحان ستبدأ الساعة التاسعة صباحاً، في جلستين متتاليتين دون وجود استراحة بينهما للمشترك الذي سوف يتقدم لمبحثين".
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