صيدم: حراك دبلوماسي واسع للجم عدوان الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم انه تقرر إطلاق حراك دبلوماسي واسع والبدء بالضغط للجم الاحتلال عن مواصلة عدوانه على شعبنا ومحاولته الاجهاز على حل الدولتين.وحذر صيدم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الأربعاء، من خطورة الوضع الحالي على الارض ومحاولات حكومة الاحتلال المتواصلة لقتل الديمغرافيا والجغرافية وما تمارسه من عدوان واستيطان غير مسبوف والتذرع بهشاشة الحكومة للتنصل من تنقيذ التزاماتها.ودعا صيدم حركة حماس الى الإلتزام بالاتفاقيات السابقة المتعلقة بالمصالحة لمواجهة التحديات التي تقف امام القضية الوطنية ولملمة البيت الداخلي الفلسطيني مشيرا الى انه سيتم البدء من حيث ما تم الوقوف عنده بالاستناد الى بيان اجتماع الامناء العامين للفصائل.وبخصوص عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في اذار المقبل، اكد صيدم المؤتمر استحقاق تنظيمي ووطني حيث سيناقش الرؤى والاستراتيجيات ويضع الخطوات العملية على الارض لتكون الحركة اكثر قوة.