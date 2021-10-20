مصرع 116 شخصًا وفقدان العشرات جراء الفيضانات في الهند ونيبال

بدورها، أوضحت السلطات في ولاية أوتارانتشال شمالي الهند، أن 46 شخصًا لقوا حتفهم خلال الأيام الأخيرة، ما رفع الإجمالي عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في البلاد إلى 85.



وتشهد الهند بشقيها الجنوبي والشمالي فيضانات وأمطارًا موسمية غزيرة منذ عدة أيام.



وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه تم العثور على جثث أطفال تحت الأنقاض في منطقة إيدوكي، بولاية كيرالا، جنوبي البلاد، فيما تم استخدام قوارب الصيد لإجلاء الناجين من منطقة كولام بالولاية ذاتها إلى مدن ساحلية أخرى.



وفي نيبال، قال همكالا باندي، رئيس إدارة الكوارث الحكومية إنه "خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط تسببت الفيضانات في مقتل 31 شخصًا".







رام الله - دنيا الوطنلقي 116 شخصًا على الأقل مصرعهم، جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند ونيبال، إضافة إلى عشرات المصابين والمفقودين.وبحسب وكالة (أسوشيتيد برس)، فقد قال مسؤولون في الهند، إن الفيضانات تسببت في مقتل 85 شخصًا حتى صباح الأربعاء، وفق ما نقل موقع (الأناضول).