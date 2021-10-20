إيران: الاستقرار في أفغانستان لن يتحقق إلا مع تشكيل حكومة شاملة





رام الله - دنيا الوطنأكد سيد رسول موسوي، مساعد وزير الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن السلام في أفغانستان لن يحدث إلا من خلال إجماع وطني لتشكیل حكومة شاملة.وقال موسوي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تحرص خطوات ومبادرات عديدة کاجتماع الدوحة، واجتماع موسكو، ومؤتمر جيران أفغانستان، وآلية منظمة شنغهاي، وقمة الاتحاد الأوروبي حول أفغانستان، والاجتماع الرباعي بين إيران وروسيا وتركيا وباكستان، إلى جانب الحوارات الأفغانية، على إرساء السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان".وأضاف مساعد وزير الخارجية، مدير عام شؤون غرب أسيا في الخارجية الإيرانية: "لكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال وفاق وطني لتشكيل حكومة شاملة في هذا البلد"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).