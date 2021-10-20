وزارة الداخلية توجه دعوة مهمة لمن حصل على "لم الشمل"

رام الله - دنيا الوطندعت وزارة الخارجية الأشخاص الذين حصلوا على لم الشمل الفلسطيني، استكمال الإجراءات الكفيلة بإنجاز الملفات المتعلقة بهم، من خلال التوجه إلى كافة مديريات ومكاتب وزارة الداخلية كل حسب أماكن تواجده، للحصول على الهوية الجديدة أو تغيير العنوان.وهنأت الوزارة في بيان صحفي لها أبناء الشعب الفلسطيني بعد حصولهم على لم الشمل الفلسطيني، مشيدةً بجهود القيادة الفلسطينية وهيئة الشؤون المدنية التي بذلتها على كافة الأصعدة للضغط على الاحتلال لإنجاز الملف.وأعلن حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، بالأمس، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن (4000) اسم، تم منحهم حق المواطنة واستلام الهويات الفلسطينية، وكذلك تغيير عنوان السكن.