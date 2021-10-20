(ليكود) يعارض القانون الذي يمنع نتنياهو من رئاسة الوزراء مجددًا

رام الله - دنيا الوطنعارض حزب (ليكود) الإسرائيلي، مذكرة القانون التي سيطرحه وزير القضاء جدعون ساعر لمنع أي متعهم بقضايا جنائية من تولي منصب رئاسة الوزراء.وقال حزب (ليكود) وفق القناة السابعة: "جدعون ساعرالذي يتواجد أسفل نسبة الحجب في جميع استطلاعات الرأي، يقترح قانونًا مضادًا للديمقراطية على النمط الإيراني ويسعى إلى استبعاد من يحصل على 35 مقعدًا في استطلاعات الرأي ويحظى بدعم ملايين الإسرائيليين من رئاسة الوزراء".كما عارض عضو الحزب عضو الكنيست ميكي زوهار مذكرة القانون، قائلا: "من الواضح أن هذا مشروع قانون شخصي ومناسب للأنظمة المظلمة مثل إيران وكوريا الشمالية".وأضاف: "صباح الغد أي محام أو أمين مظالم سيحدد من يمكن أن يكون رئيسًا للوزراء ومن لا يستطيع، إنه معاد للديمقراطية ويضر بإرادة الإسرائيليين".