شؤون فلسطينية

"التربية" تفتتح مركز بيت لحم التعليمي الإبداعي بدعم إيطالي

"التربية" تفتتح مركز بيت لحم التعليمي الإبداعي بدعم إيطالي
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت وزارة التربية والتعليم، مركز بيت لحم التعلمي الإبداعي لإعادة استخدام مخلفات البيئة؛ بدعم من مؤسسة "متطوعون في العالم" RTM وتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

جاء ذلك خلال فعالية رسمية، الثلاثاء، شارك فيها؛ محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، والقنصل الإيطالي العام جوزيبي فيديلي، وممثل وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية ثروت زيد، والوكيل المساعد، مدير عام التعليم العام صادق الخضور، ومدير الوكالة الإيطالية للتعاون جوليلمو جوردانو، وممثلة مؤسسة RTM في فلسطين ومنسقة المشاريع آنا تولدو، ومدير عام الصحة المدرسية د. إيهاب شكري، ومدير عام تربية بيت لحم نسرين عمرو، وبحضور ممثلين عن الأسرة التربوية والشركاء والمؤسسات
الوطنية والدولية.

وأكد حميد أهمية هذا المركز الذي يأتي تتويجاً لشراكة قوية بين فلسطين وإيطاليا، ويقدم نموذجاً حياً لهذه العلاقة التاريخية، داعياً إلى الاستثمار في التعليم والبناء على هذه الإنجازات التي تشكل مرتكزاً لتدعيم الدولة الفلسطينية المستقبلية.

من جانبه، أكد القنصل الإيطالي أهمية هذا المركز ومكانته الثقافية والتعليمية؛ حيث يعد مركزاً ليس فقط لإعادة الاستخدام؛ بل يؤسس لفكر نحو التخلص من مصطلح نفايات وتحويلها لموارد تعليمية مهمة، معبراً عن اعتزازه بالشراكة الفاعلة بين
إيطاليا وفلسطين في عديد القطاعات وفي مقدمتها التعليم.

بدوره، أشار زيد إلى فكرة المركز الريادية؛ إذ يدعم الأطفال وينمي لديهم روح الانتماء للأرض والوطن ويعزز لديهم معنى المواطنة المسؤولة، واكتشاف المعرفة والحصول عليها بطرق عالمية جديدة خصوصاً في ظل الظروف التي يعاني منها أطفال
فلسطين؛ نتيجة ممارسات الاحتلال، مثمناً دعم إيطاليا وشراكتها مع وزارة التربية منذ أعوام ومساهمتها في دعم مثل هذه المشاريع الريادية.

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