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سوريا تسجل ارتفاعاً في عدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا)

سوريا تسجل ارتفاعاً في عدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت سوريا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا)، حيث أعلنت وزارة الصحة السورية وفاة 17 شخصًا من حالات الإصابة بالفيروس، إضافة لاستمرار ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية لتبلغ الثلاثاء 414 حالة جديدة.

ووفقًا لبيانات الوزارة، فقد ارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس التاجي إلى 2446 حالة وفاة، من إجمالي الإصابات الذي ارتفع اليوم إلى 39902 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كذلك تم تسجيل تعافي 100 من حالات الإصابة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 25195، كما أظهرت بيانات الوزارة أن معظم الإصابات تتركز في محافظة اللاذقية التي سُجل فيها 70 حالة إصابة جديدة، تلتها حلب بـ 64 إصابة.

الجدير ذكره، أن وزارة الصحة السورية كانت قد أعلنت في وقت سابق من أمس الثلاثاء، أن أعداد الإصابات في الوقت الراهن مرشحة للارتفاع، بسبب "عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، وعلى راسها الالتزام بارتداء الكمامة، إضافة إلى "الإقبال الضعيف على تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، وأيضًا بسبب تباين درجات الحرارة".

كما أعلنت أن نسبة إشغال غرف العناية المشددة المخصصة لمرضى (كورونا) في مشافي دمشق، وريف دمشق، وحلب، واللاذقية، والسويداء، بلغت 100 في المئة.

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