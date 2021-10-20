الأسيرة المحررة أبو كميل تصل غزة بعد أربعة أيام من المنع

رام الله - دنيا الوطنتمكنت الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل، اليوم الأربعاء، من الدخول إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع، بعد إفراج سلطات الاحتلال عنها بعد اعتقال دام ستة أعوام.وقال أيمن الزيني، مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للمعابر، في تصريح صحفي لوكالة الرأي الفلسطينية: "إن الأسيرة أبو كميل وصلت إلى حاجز بيت حانون بعد منع سلطات الاحتلال دخولها للقطاع منذ أربعة أيام".وتبلغ الأسيرة أبو كميل (46) عاماً، من مواليد حيفا متزوجة في قطاع غزة، وأم لسبعة أطفال حرمهم الاحتلال من زيارتها طيلة فترة اعتقالها، وأصغر أطفالها كان عمره ثمانية شهور عند اعتقالها.