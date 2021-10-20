عياش يهيئ أبناء شعبنا في الوطن والشتات وكافة أماكن تواجدهم بحلول ذكرى المولد النبوي

رام الله - دنيا الوطنهنأ عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور، محمد عياش أبناء شعبنا في الوطن والشتات، و في كافة أماكن تواجدهم، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.وقال عياش في برقية التهنئة التي وصلت منها نسخة لوسائل الإعلام :" نبرق للرئيس والحكومة الفلسطينية وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح والأخ رئيس وأعضاء المجلس الوطني بأحر التهاني والتبريكات وبأصدق المشاعر بهذه المناسبة الدينية".ودعا د. عياش، المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة وقد تحققت أماني شعبنا بالعودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وانتهى الانقسام الأسود الى غير رجعة وتحققت تطلعات وأماني شعبنا بالوحدة.وأكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني على أهمية هذه الذكرى في رأب الصدع الفلسطيني ،لافتا إلى أن الذكرى تدعونا إلى الوحدة، و رص الصفوف لمواجهة التحديات"، مشيرا إلى أن مولد الرسول صلى الله عليه و سلم أعظم الأيام عندنا، وأن رسولنا الكريم علم الهدى نهتدي به في عتمة الحياة وهو طريق الفلاح والنجاح.