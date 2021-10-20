مجدلاني: من أولويات الحكومة دعم وتعزيز صمود المزارعين









رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير التنمية الاجتماعية، أن دعم المزارعين والعمل على تعزيز الصمود في وجه الاحتلال وقطعان مستوطنيه الذين يسرقوا الأرض ويعتدوا على المزارعين بسرقة محاصيلهم من الزيتون يتطلب توفير كافة مقومات الصمود لمواجهة ذلك.وتابع مجدلاني خلال المشاركة مع العديد من المؤسسات وممثلي المؤسسات والقوى والفعاليات الرسمية والشعبية بحملة قطف الزيتون بمشاركة رئيس الحكومة د. محمد اشتيه في محافظة سلفيت، أن من اولويات الحكومة الحوار المجتمعي والعمل مع ابناء شعبنا وتعزيز صمودهم .وأضاف: بأن قطعان المستوطنين يصعدوا من اعتداءاتهم بحق المزارعين منذ بدء موسم قطف ثمار الزيتون، والمتمثلة بالاعتداء على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وسرقة معداتهم الزراعية، وبحماية من قوات الاحتلال وذلك ضمن مخططات السيطرة على المناطق الزراعية .