الخارجية تطالب لجنة التحقيق الدولية ببدء عملها فوراً في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، لجنة التحقيق المستقلة والمستمرة التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى مباشرة عملها فوراً في ضوء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطين ومقدراته.وقالت الوزارة في بيان صحفي لها: "إن دولة الاحتلال تواصل تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، ضاربة بعرض الحائط جميع المطالبات والمواقف الدولية والأممية التي تدين انتهاكاتها وجرائمها وتطالب بوقفها".وتطرقت الوزارة إلى التهجير القسري والإبعاد والطرد والتنكيل بحق المقدسيين، وعمليات ضم الأغوار المحتلة، ومحاربة مقومات الوجود الفلسطيني فيها.وأكدت وزارة الخارجية على أن انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة الهادفة لضم الضفة الغربية المحتلة، وإلحاقها بدولة الاحتلال، تعتبر استخفافاً إسرائيلياً رسمياً بالقانون الدولي، وبالشرعية الدولية وقراراتها، وانقلابا ممنهجا على الاتفاقيات الموقعة.ورحبت الخارجية بالمداخلات والمواقف الأممية التي شهدتها جلسة مجلس الأمن يوم أمس، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها الموقف الذي عبرت عنه مندوبة الولايات المتحدة الأميركية بشأن عنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، باعتباره عقبة أمام السلام.وبهذا الصدد، أشارت إلى أن تلك المواقف غير كافية ومنقوصة، ما لم تقترن بإجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار (2334).وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لجنة التحقيق المستقلة والمستمرة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.