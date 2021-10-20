قطاع غزة: حالتا وفاة و181 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينة بغزة، اليوم الأربعاء، عن وفاة حالتين، وتسجيل (181) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي (624) حالة جديدة خلال الـ (24) ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة: "إن إجمال تراكمي المصابين بلغ (181115) إصابة، وإجمالي الحالات النشطة كان (9422) حالة، بينما كان إجمالي المتعافين (170476) حالة".وأضافت الوزارة: "بلغ إجمالي الوفيات (1517) وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى (194) حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة (125) حالة".فيما يخص التطعيمات، أفاد الوزارة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة هي (768590) جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح (466286) شخص.