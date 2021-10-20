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التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو السعودية

التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو السعودية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي، صباح اليوم الأربعاء، أن دفاعات المملكة اعترضت ودمرت صاروخًا (باليستيا) أطلقه الحوثيون تجاه مدينة جازان السعودية.

ويوم الأحد الماضي، أعلن التحالف أنه شن خلال اليوم الأخير أكثر من (40) غارة على مواقع جماعة (أنصار الله)  في مديرية العبدية بمحافظة مأرب وسط اليمن.

وحمل التحالف الحوثيين المسؤولية عن مواصلة "ممارسة عملياتهم الإرهابية ضد المدنيين ومنع وصول المساعدات الطبية إلى المرضى في العبدية".

وجاء هذا البيان في أعقاب إعلان الحوثيين في وقت سابق، عن سيطرتهم على عدد من المديريات في محافظتي مأرب وشبوة، منها العبدية.

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