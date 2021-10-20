غزة: اتفاق على تنظيم المواقف العشوائية بمنطقة السرايا

رام الله - دنيا الوطنناقشت وزارة النقل والمواصلات، بغزة، تنظيم المواقف العشوائية في منقطة السرايا والجندي المجهول وذلك خلال اجتماع اللواء صلاح الدين أبو شرخ وكيل الوزارة مع د. يحيى السراج رئيس بلدية غزة والعميد تامر شحادة مدير عام شرطة المرور يوم أمس في مقر الوزارة.ورحب أبو شرخ بالحضور مؤكداً على أهمية العمل المشترك بين الطرفين فيما يخدم مصلحة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة وأن هذه الجهات الثلاثة تعتبر محور أساسي في عمل منظومة النقل على الطريق.وأضاف: أنه يجب العمل وبشكل فوري على توفير طرق مناسبة لسير المركبات والمواطنين بما يحقق بيئة مرورية آمنة.وتابع أبو شرخ بالقول يجب على كافة الجهات سواء حكومية أو مؤسسات أهلية للعمل على المساهمة في حل هذه القضية لما لها من أهمية كبيرة تعود بالنفع على المواطنين.ونوه أبو شرخ على أهمية توعية السائقين بوضع مركباتهم في المواقف المخصصة لها، الأمر الذي يحافظ على مركبته ويوفر طريق للمشآة.وتم خلال الاجتماع عرض المخططات المقترحة لتنظيم المواقف العشوائية واعتمادها للتنفيذ في أسرع وقت ممكن بتكاتف جميع الجهات المعنية.الجدير بالذكر أن هذه المقترحات انبثقت عن لجنة مشتركه مكونة من وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور وبلدية غزة والتي شُكلت بناءً على توصيات ورشة عمل أعدت مسبقاً.