شؤون فلسطينية

العبادلة: المنحنى الوبائي بغزة يشهد تراجع ضعيفاً في حدته

العبادلة: المنحنى الوبائي بغزة يشهد تراجع ضعيفاً في حدته
رامي العبادلة، مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد رامي العبادلة، مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، على أن المنحنى الوبائي بدأ بالتراجع، ولكن حدته في التراجع ضعيفة جداً، وخلال الأيام القادمة سيستمر المنحنى في الهبوط.

وقال مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة في حديث صحفي عبر إذاعة (صوت الأقصى): "أن انخفاض المنحنى يعتمد على عدد الذين يحصلون على اللقاح حتى نصل للموجة الرابعة بأمان".

وحول الجرعة الثالثة من لقاح فيروس (كورونا)، أوضح العبادلة أن الهدف منها حماية المواطنين وزيادة مناعتهم، وكل من مضى على تلقيه اللقاح  ستة أشهر يمكنه التوجه لأخذ اللقاح، مبيناً أن  نادراً ما يحتاج متلقي اللقاح الدخول للمستشفيات.

وفيما يخص الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى، أكد على أنه يهدف لنشر الوعي، والمفاهيم الصحيحة لمنع العدوى داخل المنشآت الصحية والمجتمع، وللحد من انتشار الأمراض، ومشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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