انطلاق أعمال المؤتمر التأسيسي الأول للمجلس الأعلى للإبداع والتميز في الشتات

تحت رعاية الرئيس محمود عبا

انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر التأسيسي الأول للمجلس الأعلى للإبداع والتميـز في الشتاتس.ويعقد المؤتمر في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بمدينة البيرة، بمشاركة مجموعـة مـن كبـار العلمـاء والمخترعين، وأصحاب قـصـص النجـاح مـن فلسطيني الشتات، وأصدقاء فلسطين، لوضـع آلـيـة للتعاون والتشبيك بين "المجلس الأعلى" والشتات، وبحـث مبادرات الشـتات في نقل وتوطين التكنولوجيا في فلسطين.وقال رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة، في كلمته بافتتاح المؤتمر، إنه لشرف عظيم أن نكون معاً في هذا الاجتماع الهام الذي طال انتظاره كثيراً، وتم العمل لأكثر من سنة على التحضير له، حيث تم التواصل مع كافة سفارات دولة فلسطين، والجاليات الفلسطينية، والاتحادات النقابية والمهنية في العالم والشركاء الدوليين للوصول إلى هذا اليوم.وأضاف، أن عقد المؤتمر يحقق أحد أهداف المجلس، وهي الاستفادة من طاقات الشعب الفلسطيني وأصدقائه في العالم، الذين استطاعوا شق طريقهم وتفوقوا وأبدعوا في أماكن تواجدهم، والكثير منهم يحتلون مواقع قيادية في مؤسساتهم وساهموا في بناء مؤسسات الدول التي يقيمون بها.وأشار سمارة إلى أن الفلسطينيين حول العالم أثبتوا جدارتهم وبرهنوا على إبداعاتهم في أماكن تواجدهم، وحان الوقت لكي يساهموا في بناء دولة فلسطين المستقلة، القادرة على أن تؤدي دورا إيجابياً في المنظمومة الدولية وسيكون لها أثر واضح وإيجابي، وإضافة نوعية في كافة مناحي الحياة، وخدمة للمجتمع الدولي وللبشرية جمعاء.وأشار إلى أن المجلس الأعلى للإبداع والتميز، سيستقبل المبادرات والإبداعات من فلسطينيي الشتات، وسيكون على استعداد لتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تعترض تنفيذها.وتابع في هذا السياق، "الكثير يسأل ماذا تريدون وكيف نساعدكم، وأنا أقول إن فلسطين تحتاج لكل شيء وإن الطريق الامثل للاستفادة من إمكانياتكم العظيمة هي أن ترسلوا وتتواصلوا وتخبرونا بما لديكم من شركات ومؤسسات أو أبحاث علمية تطبيقية أو اختراعات، ونحن سنرد عليكم بعد دراستها وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة والاختصاص، ونرى مدى إمكانيات تطبيقها، وكيف ومع من، وأنتم تعلمون أن لدينا مبدعات ومبدعين كثر يحتاجون للرعاية والتشبيك من خلال علاقاتكم وكذلك لدينا قطاع خاص استطاع الصمود على أرضه رغم كل إجراءات الاحتلال القمعية.وشدد سمارة، على أن المجلس الأعلى للإبداع والتميز، لديه إمكانيات لاحتضان الأفكار والمبادرات، حيث احتضن حتى الآن 79 مشروعاً، ولذلك من لديه مشروع جاهز للتحقيق أو يريد أن يفتح فرعا لشركته أو يؤسس شركة ناشئة، فالمجلس مستعد لمساعدته في تسجيل شركته الخاصة أو إيجاد شريك له من القطاع الخاص، وإذا لم نجد فهناك صندوق دعم الإبداع والتميز التابع للمجلس، الذي أنشأ 10 شركات في كافة القطاعات.وأكد أن هناك قناعة راسخة وإداركاً من قبل القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بأهمية الإبداع والريادة في البناء الوطني والنهوض بالمجتمع صاحب المقدرات العلمية التي يتميز بها، وبإعطاء المبدعين الدور الذي يستحقونه في قيادة مسيرة الاستقلال والتنمية.وأضاف أن هذه القناعة توجت بمبادرة الرئيس راعي الإبداع والتميز والابتكار، بإنشاء المجلس الأعلى للإبداع والتميز، الذي تشكل مجلس إدارته في فلسطين من 47 مؤسسة، تضم الرئاسة ورئاسة الوزراء والوزارات ذات الاختصاص والقطاع الخاص بكافة تخصصاته والقطاع الأهلي والقطاع والأكاديمي، حيث أن جميع الجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة ممثلة في هذا المجلس، ليشكل بذلك نافذة موحدِّة للمبدعين.ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة متلفزة في المؤتمر.