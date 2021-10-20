الاحتلال يجرف 10 دونمات زيتون جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنجرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 10 دونمات في منطقة خلة النحلة قرب قرية واد رحال جنوب بيت لحم.وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن آليات الاحتلال جرفت أراضي تقدر مساحتها بـ 10 دونمات مزروعة بأشتال الزيتون، تعود للمواطن إبراهيم عبيات.وأشار بريجية الى ان قوات الاحتلال صعدت من هجماتها مؤخرا في تلك المنطقة، وصعدت أعمال تجريف الأراضي، ومحاولات الاستيلاء على مساحات كبيرة لأغراض استيطانية، وسط تصدي المواطنين لهم، ومنعهم من ذلك.