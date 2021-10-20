شؤون فلسطينية

مخطط إسرائيلي لمضاعفة عدد المستوطنين في الأغوار خلال الأربع سنوات المقبلة

مخطط إسرائيلي لمضاعفة عدد المستوطنين في الأغوار خلال الأربع سنوات المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، معطيات حول خطة تهدف لمضاعفة عدد المستوطنين في الأغوار من 1500 عائلة إلى 3 آلاف، خلال الأربع سنوات المقبلة.

ووفقا لما جاء في تقرير لهيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، مساء أمس الثلاثاء، يدفع وزير البناء والإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي زئيف إلكين باتجاه تمرير مخطط لمضاعفة عدد المستوطنين في غور الأردن في غضون أربع سنوات.

وأشارت إلى أن إلكين يعتزم طرح المخطط لمصادقة حكومة الاحتلال خلال الفترة القريبة المقبلة.

ووفقا لدائرة "الإحصاء" الإسرائيلية، فإن عدد المستوطنين في الأغوار يقدر بنحو 6 آلاف مستوطن.

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