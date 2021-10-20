شؤون فلسطينية

الشعبية: اجتماع التنفيذية انتهى كغيره من الاجتماعات عديمة الجدوى بصفر كبير

الشعبية: اجتماع التنفيذية انتهى كغيره من الاجتماعات عديمة الجدوى بصفر كبير
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
وصف هاني خليل عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بأنه فاقد للشرعية والصلاحية، وانتهى كغيره من الاجتماعات عديمة الجدوى بصفر كبير.

وقال خليل في تصريح صحفي: "بعد استعراض للمرض الاستيطاني والتغول الصهيوني على أرض القدس والضفة الغربية، واستباحة الانسان الفلسطيني لم تتخذ هذه القيادة المهزومة أي قرار ولو شكلياً لمواجهة هذه الاعتداءات".

وأضاف خليل: "واكتفت كعادتها بالتلويح اذا استمر هذا العدوان سوف نعود، ونجتمع ونفكر، ونستعرض لكم الأوضاع مرة أخرى".

وذكر خليل: "هذه القيادة التي تتفنن في تجويع السواد الأعظم من أبناء شعبنا، وسرقة أمواله وإهدارها على جيوبها وجيوب أجهزة التنسيق الأمني، مازالت تدير ظهرها لمستحقات الفقراء من عائلات الشهداء، والأسرى وأصحاب الشئون الاجتماعية".

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أن القيادة تدير ظهرها لاستعادة اللحمة والوحدة الوطنية، وتَجبُن للحديث عن أي فعل مقاوم في مواجهة جلاديها، وتعطل تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، فماذا تبقى لها لتدعي زوراً بأنها قيادة تمثل هذا الشعب".

وتابع خليل: "إذا كانت هذه القيادة لا تلتزم أو تحترم حتى قراراتها، وتدير ظهرها لشركائها، فكيف لنا أن ندعوها ونخاطبها بعد كل هذه التجارب والأمثلة أن تستبدل جلدها، ولا زلنا ننتظر منها دورواً وطنياً وحدوياً ومسئولاً".

وأكمل قوله: "المراهنين على هذه القيادة المتآكلة والفاقدة للشرعية المغتصبة لدورها ولمنظمة التحرير، هم شركاء في الجريمة التي ترتكب بحق شعبنا وقضيته، وإن غُلفت هذه المراهنات بالحرص على الوحدة الوطنية، والحفاظ على مكتسبات منظمة التحرير أو أي شعارات كاذبة أخرى".

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