الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً (باليستيا) من غواصة

حسب بيان الخارجية الأمريكية.

رام الله - دنيا الوطنأعرب سون كيم، المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية ، خلال اجتماع ثلاثي مع ممثلي كوريا الجنوبية واليابان، عن إدانته لتجربة إطلاق بيونغ يانغ صاروخا (باليستيا) جديداً، أمس الثلاثاء.وقال المبعوث الأمريكي: "إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا (باليستيا) في 19 اليوم، هو انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، بكما بيونغ يانغ، دعا المبعوث الأمريكي إلى الامتناع عن المزيد من الاستفزازات والامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.وأعلن جيش كوريا الجنوبية، في وقت سابق اليوم، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا (باليستيا) قبالة ساحلها الشرقي من حول مدينة سينبو الساحلية، فيما أطلق خفر السواحل الياباني إنذارا للسفن، بأن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة.وقال نوبو كيشي، وزير الدفاع الياباني: "إن استمرار كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ يشكل تهديدا خطيرا للمجتمع الدولي، بما في ذلك اليابان".وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الأمريكي أنه سيواصل مراقبة الوضع، على الرغم من تقييمه بأن هذا الحادث لا يشكل تهديدا مباشرا لعسكريي للولايات المتحدة أو أراضيها أو حلفائنا، مؤكدا أن التزام الولايات المتحدة بحماية جمهورية كوريا الجنوبية واليابان لا يزال ثابتا.ووفقا للجيش كوريا الجنوبية، وصل مدى طيران الصاروخ الباليستي قصير المدى الذي أطلقته كوريا الشمالية إلى مسافة (430-450) كيلومترًا، وبلغ ارتفاعه الأقصى نحو (60) كيلومترًا.