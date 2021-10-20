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شاهد: المغرب يضبط أكثر من طن "كوكايين" في ميناء طنجة

شاهد: المغرب يضبط أكثر من طن "كوكايين" في ميناء طنجة
ميناء طنجة المغربي
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة المغربية، الاثنين الماضي، طنا و335 كيلوغراما من الكوكايين مخبأة في سفينة حاويات بميناء طنجة المتوسط في شمال البلاد.

وقالت الشرطة في بيان لها: "أن السفينة قادمة من البرازيل وكانت متوجهة لميناءي أنتويرب في بلجيكا وبورت بيري في المملكة المتحدة".


وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، الرسمية في المملكة، أن "إجراءات المراقبة والتفتيش التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أسفرت عن الاشتباه في طريقة ختم إحدى الحاويات المحمولة على متن باخرة للنقل البحري تحمل علم دولة أوروبية، كانت انطلقت من أحد الموانئ بدولة البرازيل ومتوجهة نحو أوروبا".

وأضافت نقلا عن مصادر أن السلطات أخضعتها "لتفتيش دقيق.. مكَّن من اكتشاف  شحنات الكوكايين المهربة ملفوفة ومخبأة داخل أربعين حقيبة سوداء اللون".



وتابعت: "إن المهربين عمدوا إلى تقنية تتمثل في إقدام المهربين في بلد الشحن على كسر الأختام الرسمية التي تضعها إدارة الجمارك على أبواب الحاويات المجهزة للتصدير، ليتسنى لهم شحن مخدر الكوكايين في واحدة أو أكثر من تلك الحاويات التي تكون  خضعت للمراقبة وتم ختمها، ويتم بعد ذلك إعادة وضع أختام جديدة لكن بطريقة مزيفة وغير مشروعة".

وأكدت السلطات، أنها عهدت بالتحقيق في القضية إلى الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.

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