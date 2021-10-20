عربي

السعودية تصدر 8 قرارات جديدة بينها تعديل نظام مراقبة شركات التمويل

السعودية تصدر 8 قرارات جديدة بينها تعديل نظام مراقبة شركات التمويل
العاهل السعودي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الثلاثاء، ثمانية قرارات جديدة، بينها تعديل نظام مراقبة شركات التمويل.

وعقد مجلس الوزراء السعودي، جلسة عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، أطلع خلالها العاهل السعودي، أطلع خلالها مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية، التي تربط البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء السعودي قد انتهى إلى:

1- تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب الهندوراسي حول مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين، ورفع النسخة النهائية الموقعة، بغرض استكمال الإجراءات النظامية.

2- تفويض وزير الإعلام بالتباحث مع الجانب الفيتنامي حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي بين الجانبين، ورفع النسخة النهائية الموقعة، بهدف استكمال الإجراءات النظامية.

3- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات السعودية ونظيرتها السودانية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.

4- إضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى لجنة المساهمات العقارية، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 130.

5- تعديل الفقرة الثانية من المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل، يتعلق بتغليظ عقوبة المخالف لهذه النظام.

6- تعيين المهندس خليل بن إبراهيم الوطبان، ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط، في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني السعودي.

7- اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي لعامين ماليين سابقين.

8- الموافقة على ترقية محمد بن حسن العصيمي إلى وظيفة خبير نظامي أ، بالمرتبة الـ15، بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.


أخبار ذات صلة

شاهد: المغرب يضبط أكثر من طن &#34;كوكايين&#34; في ميناء طنجة

شاهد: المغرب يضبط أكثر من طن "كوكايين" في ميناء طنجة

المحقق في انفجار مرفأ بيروت يجدد طلب استدعاء وزيرين سابقين للاستجواب

المحقق في انفجار مرفأ بيروت يجدد طلب استدعاء وزيرين سابقين للاستجواب

السلطات السعودية تعلن عن شروط جديدة لاستيراد الخضروات والفواكه

السلطات السعودية تعلن عن شروط جديدة لاستيراد الخضروات والفواكه

سوريا: قتلى وجرحى جراء استهداف حافلة عسكرية وسط العاصمة دمشق

سوريا: قتلى وجرحى جراء استهداف حافلة عسكرية وسط العاصمة دمشق

بسبب (كورونا).. المغرب تعلق الرحلات الجوية لـ3 دول أوروبية

بسبب (كورونا).. المغرب تعلق الرحلات الجوية لـ3 دول أوروبية

زلزال يضرب الجزائر بقوة 2.9 درجة

زلزال يضرب الجزائر بقوة 2.9 درجة

السيسي: قضية المياه مصيرية بالنسبة لمصر

السيسي: قضية المياه مصيرية بالنسبة لمصر

مقاتلات روسية تشن ضربات على تنظيم الدولة في عمق البادية السورية

مقاتلات روسية تشن ضربات على تنظيم الدولة في عمق البادية السورية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القانوع: نطالب بتدخل المؤسسات الحقوقية لإنقاذ حياة الأسير القواسمي

القانوع: نطالب بتدخل المؤسسات الحقوقية لإنقاذ حياة الأسير القواسمي

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين شرق سلفيت

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين شرق سلفيت

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من رام الله

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من رام الله

رضوان: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير إزاء محاولات الاحتلال التصفوية

رضوان: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير إزاء محاولات الاحتلال التصفوية

مركزية فتح تقرر تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الثامن المزمع عقده يوم 21 مارس 2022

مركزية فتح تقرر تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الثامن المزمع عقده يوم 21 مارس 2022

الاحتلال يعتقل 11 مواطنا ويصيب العشرات بجروح بمواجهات مستمرة في باب العامود

الاحتلال يعتقل 11 مواطنا ويصيب العشرات بجروح بمواجهات مستمرة في باب العامود

القدس: قوات الاحتلال توزع إخطارات بوقف البناء في بيت سوريك

القدس: قوات الاحتلال توزع إخطارات بوقف البناء في بيت سوريك

الاحتلال يستولي على جرافة في دوما جنوب نابلس

الاحتلال يستولي على جرافة في دوما جنوب نابلس

منوعات

شاهد: وائل كفوري يمطئن جمهوره بنفسه عن حالته الصحية

شاهد: وائل كفوري يمطئن جمهوره بنفسه عن حالته الصحية

شاهد: التعليق الأول لنائل نصار بعد زواجه من إبنة بيل غيتس

شاهد: التعليق الأول لنائل نصار بعد زواجه من إبنة بيل غيتس

بعد تعرضه للحادث.. ما آخر التطورات الصحية لحالة وائل كفوري؟

بعد تعرضه للحادث.. ما آخر التطورات الصحية لحالة وائل كفوري؟

شاهد: محمد صلاح يجتمع مع الأمير وليام وكيت ميدلتون في حفل لتوزيع الجوائز

شاهد: محمد صلاح يجتمع مع الأمير وليام وكيت ميدلتون في حفل لتوزيع الجوائز

شاهد: نجلاء بدر تخرج عن صمتها وترد على إنتقادات فستانها الجريئ

شاهد: نجلاء بدر تخرج عن صمتها وترد على إنتقادات فستانها الجريئ

بسبب هذا الفيلم.. شريف منير يغضب وينسحب من مهرجان الجونة

بسبب هذا الفيلم.. شريف منير يغضب وينسحب من مهرجان الجونة

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بما فعله مع زوجته على المسرح

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بما فعله مع زوجته على المسرح

شاهد: ميريام فارس ترقص بحجاب أسود على المسرح

شاهد: ميريام فارس ترقص بحجاب أسود على المسرح

شاهد: والد ياسمين صبري يهاجم ابنته مرة أخرى

شاهد: والد ياسمين صبري يهاجم ابنته مرة أخرى

شاهد: لبلبة تثير الجدل برقصها الاستعراضي على السجادة الحمراء

شاهد: لبلبة تثير الجدل برقصها الاستعراضي على السجادة الحمراء

عربي

شاهد: المغرب يضبط أكثر من طن &#34;كوكايين&#34; في ميناء طنجة

شاهد: المغرب يضبط أكثر من طن "كوكايين" في ميناء طنجة

السعودية تصدر 8 قرارات جديدة بينها تعديل نظام مراقبة شركات التمويل

السعودية تصدر 8 قرارات جديدة بينها تعديل نظام مراقبة شركات التمويل

المحقق في انفجار مرفأ بيروت يجدد طلب استدعاء وزيرين سابقين للاستجواب

المحقق في انفجار مرفأ بيروت يجدد طلب استدعاء وزيرين سابقين للاستجواب

السلطات السعودية تعلن عن شروط جديدة لاستيراد الخضروات والفواكه

السلطات السعودية تعلن عن شروط جديدة لاستيراد الخضروات والفواكه