القانوع: نطالب بتدخل المؤسسات الحقوقية لإنقاذ حياة الأسير القواسمي

رام الله - دنيا الوطنطالب عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير مقداد القواسمي، الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ ما يزيد عن (90) يوماً.وأشاد القانوع في تصريحٍ صحفي، بصمود الأسير القواسمي الذي يتحدى الاحتلال بأمعائه الخاوية في ظل تدهور حالته الصحية في مستشفى كابلان، رفضاً لقرار اعتقاله الإداري الظالم بحقه.وأكد الناطق باسم حركة (حماس) على أن قضية الأسرى بشكل عام، وخاصة المضربين عن الطعام أولوية لدى الحركة، وستعمل بكل الوسائل لإسنادهم ودعمهم حتى تحقيق أهدافهم وانتزاع مطالبهم من السجان الصهيوني.ونُقل الأسير القواسمي بالأمس إلى قسم العناية المكثفة بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي الحرج، فيما وجهت والدة القواسمي رسالة لأبناء الشعب الفلسطيني تطلب فيها منهم الدعاء لابنها الأسير.