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السلطات السعودية تعلن عن شروط جديدة لاستيراد الخضروات والفواكه

السلطات السعودية تعلن عن شروط جديدة لاستيراد الخضروات والفواكه
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات السعودية، أمس الثلاثاء، عن مجموعة من الشروط والضوابط الجديدة لاستيراد الخضروات والفواكه.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): " بإنه سيتم تطبيق ضوابط وشروط جديدة لعملية استيراد الخضروات والفواكه، والمفترض تطبيقها بداية من الأول من شهر ربيع الآخر، لعام 1443هـ".

ومن بين الشروط والضوابط الجديدة لعملية الاستيراد، التزام جميع الواردات من تلك الخضروات والفواكه الطازجة بالحصول على إذن مسبق لكل إرسالية للحاصلين على ترخيص استيراد صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

كما وأوضحت الوزارة في تغريدتها أن الهدف من وضع الضوابط الجديدة هو تعزيز الأمن الغذائي، واستدامة الإنتاج المحلي، وضبط جودة الواردات، بالإضافة إلى حماية الثروة النباتية واستمرار تدفق المنتجات.


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