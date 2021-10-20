شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا من الضفة

الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا من الضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 18 مواطنا من انحاء متفرقة من الضفة.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: عدنان علي الهيموني من المدينة، وبلال حسين الحروب (25 عاما) من بلدة دير سامت، ونائل يوسف القاضي (28 عاما)، من بيت أمر.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين، وهم: الأسير المحرر عماد علي نصار، وحمدي زيد حماد، والأسير المحرر محمد أسامة بسيسو، ومحمد شاهر حماد، ومحمد حامد، من سلواد، والشقيقين: عمر ويامن عبد الرحمن من عين يبرود.

ومن سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة مواطنين من قرية اسكاكا، وهم: حسام انيس حرب، وزيد حسام حرب، ومحمد بهجت حرب، وعبد الغني بهجت حرب، وايمن عدنان حرب، وزهير حسين العينابوسي.

ومن الأغوار، اعتقلت قوات الاحتلال، صلاح سليمان بشارات من قرية عاطوف بعد ساعات قليلة من الإفراج عنه.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب جهاد محمد أبو الرب من قرية جلبون.

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