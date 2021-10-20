دولي

أردوغان يؤكد استعداد بلاده للتعاون الأمني والعسكري مع أفريقيا

أردوغان يؤكد استعداد بلاده للتعاون الأمني والعسكري مع أفريقيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده مستعدة للتعاون الأمني والعسكري مع الدول الإفريقية ضد "الإرهاب" في هذه القارة.

وأعرب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية توغو، فور غناسينغبي، أمس الثلاثاء، عن سعادته بإجراء أول زيارة رسمية له بصفته رئيسا لتركيا إلى جمهورية "توغو الصديقة".

وأوضح أنه بحث مع نظيره التوغولي خلال اجتماعهما الثنائي الموسع، سبل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين. وأكد على أن البلدين يرغبان بتطوير تعاونهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية.

وقال أردوغان: "نثمن دعم توغو لنا في مكافحة تنظيم غولن الإرهابي.. نريد أن تتطهر الدول الصديقة من آفة تنظيم كولن الإرهابي، وإن شاء الله سننجح في ذلك".

وأوضح أن رئيس توغو وقف إلى جانب تركيا في مكافحة تنظيم غولن، من خلال تعليماته بإغلاق المدرسة التابعة للتنظيم في بلاده، والسماح لقسم المعارف في هيئة الوقف التركية بافتتاح مدارس في توغو.

وذكر أنه افتتحت مدرستان لوقف المعارف التركي في لومي، واتفق على افتتاح مدرسة رياضية للوقف أيضا. وأعرب عن تقدير تركيا للسياسة الخارجية الفاعلة التي تتبعها توغو لحل النزاعات سلميا في منطقتها والقارة الإفريقية عموما.

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