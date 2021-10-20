دولي

بريطانيا تعلن تسجيل أكبر حصيلة للوفيات الجديدة بـ(كورونا)

بريطانيا تعلن تسجيل أكبر حصيلة للوفيات الجديدة بـ(كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت بريطانيا، أمس، عن أكبر حصيلة للوفيات الجديدة بفيروس (كورونا) المسبب لعدوى (كوفيد-19) منذ 9 آذار/مارس، حيث تجاوز هذا المؤشر 220 حالة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس التاجي في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع (43738)، مقارنة مع (45140) الأحد و(49156) الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى (8.541) مليون حالة، وفق (روسيا اليوم).

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم (223) وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع (57) الأحد و(45) الاثنين، ليرتفع عدد الوفيات الوباء في البلاد إلى (138852) شخصاً.

وتمثل هذه الحصيلة أكبر مستوى للوفيات الجديدة بفيروس (كوفيد-19) في بريطانيا منذ 9 آذار/مارس حينما بلغ هذا المؤشر (231) حالة.

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالمياً من حيث عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد والـ(8) من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

الجدير ذكره، أن بريطانيا سجلت خلال الأشهر الماضية ارتفاعاً جديداً في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة (دلتا) المتحورة من فيروس التاجي في الهند، لكنهما استقرا خلال الأسابيع الأخيرة.

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