سوريا: قتلى وجرحى جراء استهداف حافلة عسكرية وسط العاصمة دمشق







رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأربعاء، بوقوع تفجير بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة تابعة للجيش عند جسر الرئيس، وسط العاصمة دمشق.وذكرت (سانا) إن الحصيلة الأولية للتفجير الذي وصفته بـ"الإرهابي" أسفر عن وقوع 13 قتيلاً وثلاثة جرحى، مشيرة إلى أن الجهات المختصة قامت بتفكيك عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الذي استهدف الحافلة.بدوره، قال قائد شرطة دمشق اللواء حسين جمعة: "إن العبوة الثالثة التي تم تفكيكها من قبل الجهات المختصة كانت مزروعة ضمن مركبة لتنفجر أيضًا في توقيت حرج"، منوهًا بعودة الحركة إلى طبيعتها.