دولي

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة حول إطلاق كوريا الشمالية صاروخ "بالستي" جديد

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة حول إطلاق كوريا الشمالية صاروخ "بالستي" جديد
صاروخ بالستي كوري
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت مصادر دبلوماسية أنّ مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الأربعاء، جلسة طارئة مغلقة حول كوريا الشمالية التي أكّدت أنّها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ بالستي "من طراز جديد" من غواصة.

وقال مصدر دبلوماسي : "نّ الجلسة ستعقد بطلب من بريطانيا والولايات المتحدة وستبدأ بعد ظهر الأربعاء. ووفقاً لمصدر دبلوماسي آخر فإنّ "باريس انضمّت لاحقاً إلى شريكتيها واشنطن ولندن في طلب عقد هذه الجلسة"، بحسب "سكاي نيوزعربية".

وأتى الإعلان عن موعد هذه الجلسة بعد تأكيد كوريا الشمالية أنّها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ بالستي "من نوع جديد" من غواصة، في نبأ يعني في حال تأكّد صحّته أنّ الدولة التي تمتلك السلاح النووي باتت لديها القدرة على توجيه الضربة الثانية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية: "إنّ الصاروخ الذي أطلق الثلاثاء يتمتّع بـ"الكثير من التقنيات المتطوّرة في مجالي التحكّم والتوجيه"، مشيرة إلى أنّه أُطلق من نفس الغواصة التي استخدمتها بيونغيانغ قبل خمس سنوات حين أعلنت إجراءها أول تجربة على إطلاق صاروخ بالستي استراتيجي بحر-أرض.

ونشرت صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية صوراً ظهر فيها الصاروخ بلونيه الأسود والأبيض وهو يشقّ طريقه نحو السماء من مياه البحر الهادئة وخلفه عمود من نار ودخان في حين ظهرت في صورة أخرى غواصة وهي تخرج من تحت سطح الماء.

وإذا تأكّد بالفعل أنّ كوريا الشمالية باتت تمتلك القدرة على إطلاق صواريخ بالستية من غواصات فيعني ذلك أنّ الدولة المغلقة ارتقت بترسانتها العسكرية إلى مستوى جديد، إذ تسمح لها هذه التكنولوجيا بنشر أسلحتها البالستية بعيداً عن شبه الجزيرة الكورية وتؤمّن لها فرصة توجيه ضربة ثانية إذا ما ضُربت منصّاتها البريّة، الثابتة أو المتحرّكة، المخصّصة لإطلاق الصواريخ.

وكان السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، الذي أبدت بلاده في السنوات الأخيرة بشكل متكرّر دعمها لبيونغيانغ، رفض الردّ على أسئلة طرحها عليه صحافيون بشأن التجربة الصاروخية التي أجرتها بيونغيانغ.

من جهته، حذّر نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، من أيّ تسرّع. وقال "نحن بحاجة للحصول على مزيد من المعلومات" بشأن هذه التجربة الصاروخية لأنّ تفسيرات الأحداث في كوريا الشمالية "لطالما كانت متضاربة".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أنّ إطلاق الصاروخ "يمكن أن يكون قد تمّ من أيّ مكان. ليس لدينا سوى معلومات صحافية وأنا لا أثق بها كثيراً، نحن بحاجة إلى تقييم ذي خبرة".

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً (باليستيا) من غواصة

الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً (باليستيا) من غواصة

مكتب لابيد ينفي الموافقة على فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

مكتب لابيد ينفي الموافقة على فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

وزير الخارجية الإيراني: نرحب بالسلام والاستقرار في العراق

وزير الخارجية الإيراني: نرحب بالسلام والاستقرار في العراق

أردوغان يؤكد استعداد بلاده للتعاون الأمني والعسكري مع أفريقيا

أردوغان يؤكد استعداد بلاده للتعاون الأمني والعسكري مع أفريقيا

بريطانيا تعلن تسجيل أكبر حصيلة للوفيات الجديدة بـ(كورونا)

بريطانيا تعلن تسجيل أكبر حصيلة للوفيات الجديدة بـ(كورونا)

كوريا الشمالية تنجح في إطلاق صاروخ باليستي من غواصة

كوريا الشمالية تنجح في إطلاق صاروخ باليستي من غواصة

إسرائيل: اكتشاف أول إصابة بفيروس (كورونا) متفرعة عن سلالة &#34;دلتا&#34;

إسرائيل: اكتشاف أول إصابة بفيروس (كورونا) متفرعة عن سلالة "دلتا"

ترامب يلجأ للقضاء.. لهذا السبب

ترامب يلجأ للقضاء.. لهذا السبب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشعبية: اجتماع التنفيذية انتهى كغيره من الاجتماعات عديمة الجدوى بصفر كبير

الشعبية: اجتماع التنفيذية انتهى كغيره من الاجتماعات عديمة الجدوى بصفر كبير

القانوع: نطالب بتدخل المؤسسات الحقوقية لإنقاذ حياة الأسير القواسمي

القانوع: نطالب بتدخل المؤسسات الحقوقية لإنقاذ حياة الأسير القواسمي

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين شرق سلفيت

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين شرق سلفيت

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من رام الله

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من رام الله

رضوان: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير إزاء محاولات الاحتلال التصفوية

رضوان: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير إزاء محاولات الاحتلال التصفوية

مركزية فتح تقرر تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الثامن المزمع عقده يوم 21 مارس 2022

مركزية فتح تقرر تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الثامن المزمع عقده يوم 21 مارس 2022

الاحتلال يعتقل 11 مواطنا ويصيب العشرات بجروح بمواجهات مستمرة في باب العامود

الاحتلال يعتقل 11 مواطنا ويصيب العشرات بجروح بمواجهات مستمرة في باب العامود

القدس: قوات الاحتلال توزع إخطارات بوقف البناء في بيت سوريك

القدس: قوات الاحتلال توزع إخطارات بوقف البناء في بيت سوريك

منوعات

شاهد: سميح ساويرس عن محمد رمضان &#34;لم يُفرض علينا&#34;

شاهد: سميح ساويرس عن محمد رمضان "لم يُفرض علينا"

شاهد: وائل كفوري يمطئن جمهوره بنفسه عن حالته الصحية

شاهد: وائل كفوري يمطئن جمهوره بنفسه عن حالته الصحية

شاهد: التعليق الأول لنائل نصار بعد زواجه من إبنة بيل غيتس

شاهد: التعليق الأول لنائل نصار بعد زواجه من إبنة بيل غيتس

بعد تعرضه للحادث.. ما آخر التطورات الصحية لحالة وائل كفوري؟

بعد تعرضه للحادث.. ما آخر التطورات الصحية لحالة وائل كفوري؟

شاهد: محمد صلاح يجتمع مع الأمير وليام وكيت ميدلتون في حفل لتوزيع الجوائز

شاهد: محمد صلاح يجتمع مع الأمير وليام وكيت ميدلتون في حفل لتوزيع الجوائز

شاهد: نجلاء بدر تخرج عن صمتها وترد على إنتقادات فستانها الجريئ

شاهد: نجلاء بدر تخرج عن صمتها وترد على إنتقادات فستانها الجريئ

بسبب هذا الفيلم.. شريف منير يغضب وينسحب من مهرجان الجونة

بسبب هذا الفيلم.. شريف منير يغضب وينسحب من مهرجان الجونة

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بما فعله مع زوجته على المسرح

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بما فعله مع زوجته على المسرح

شاهد: ميريام فارس ترقص بحجاب أسود على المسرح

شاهد: ميريام فارس ترقص بحجاب أسود على المسرح

شاهد: والد ياسمين صبري يهاجم ابنته مرة أخرى

شاهد: والد ياسمين صبري يهاجم ابنته مرة أخرى

عربي

شاهد: المغرب يضبط أكثر من طن &#34;كوكايين&#34; في ميناء طنجة

شاهد: المغرب يضبط أكثر من طن "كوكايين" في ميناء طنجة

السعودية تصدر 8 قرارات جديدة بينها تعديل نظام مراقبة شركات التمويل

السعودية تصدر 8 قرارات جديدة بينها تعديل نظام مراقبة شركات التمويل

المحقق في انفجار مرفأ بيروت يجدد طلب استدعاء وزيرين سابقين للاستجواب

المحقق في انفجار مرفأ بيروت يجدد طلب استدعاء وزيرين سابقين للاستجواب

السلطات السعودية تعلن عن شروط جديدة لاستيراد الخضروات والفواكه

السلطات السعودية تعلن عن شروط جديدة لاستيراد الخضروات والفواكه