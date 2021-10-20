كوريا الشمالية تنجح في إطلاق صاروخ باليستي من غواصة

ونقلت وكالة (يونهاب) عن الجيش الكوري الشمالي أن الصاروخ الباليستي هذا الذي أطلق صباح اليوم، قصير المدى، وتم إطلاقه من غواصة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).





من جانبها، قالت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي بالجيش الأمريكي إنها تعتبر أن "إطلاق كوريا الشمالية صاروخا، عمل يزعزع الاستقرار، لكنه لا يمثل تهديدًا فوريًا للولايات المتحدة أو لحلفائها".





كما قطع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، رحلة عمله إلى مناطق البلاد وقرر العودة إلى طوكيو، وذلك على خلفية إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الباليستي الجديد.







رام الله - دنيا الوطنأجرت كوريا الشمالية تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة، مساء أمس الثلاثاء، بلغ مداه بين 430 و450 كيلومترًا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية (يونهاب)