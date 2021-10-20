جيش الاحتلال يسرق مصاغًا ذهبيًا وأموالًا من الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين، وسرقت مصاغا ذهبيا وأموالا من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، واعتقلت الشاب عدنان علي الهيموني، وسرقت مصاغا ذهبيا ومبلغا من المال يقدر بنحو 5000 شيكل، بعد أن داهمت منزله وفتشته.وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بلال حسين الحروب (25 عاما)، من بلدة دير سامت.وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ومزقت صور شهداء، وحطمت زجاج مركبات، وسلّمت بلاغات لأسرى محررين، لمراجعة مخابراتها.وأضاف أن قوات الاحتلال استولت على مبلغ مالي بقيمة 2000 دينار أردني، و3000 شيكل من منزل المواطن موسى أبو دية، واستولت على بطاقة هوية ورخصة قيادة وبطاقة ممغنطة لنجله تقي الدين.يذكر أن أبو دية هو والد الأسير مضر، المحكوم بالسجن المؤبد وسبع سنوات، ومعتقل منذ عام 2009.كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن آدم سالم اخليل في بيت أمر، وهو والد الأسير موسى المحكوم بالسجن المؤبد، وسرقت مبلغا ماليا (ألف شيكل)، كما اعتقلت الضابط في الدفاع المدني نائل يوسف القاضي (28 عاما)، بعد أن داهمت منزله في البلدة المذكورة، وفتشته.