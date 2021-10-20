الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من رام الله

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من بلدة سلواد، وهم: الأسير المحرر عماد علي نصار، وحمدي زيد حماد، والأسير المحرر محمد أسامة بسيسو، ومحمد شاهر حماد، ومحمد حامد، والشقيقين: عمر ويامن عبد الرحمن من بلدة عين يبرود.وأضاف أن قوات الاحتلال شنت حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في منطقة شمال وشرق مدينة رام الله طالت بلدات وقرى: المزرعة الشرقية، وسلواد، والطيبة، ودير جرير، ويبرود، وعين يبرود، ورمون، وكفر مالك، ودوير دبوان، وعين سينيا.