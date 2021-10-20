شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من رام الله

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من رام الله
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من بلدة سلواد، وهم: الأسير المحرر عماد علي نصار، وحمدي زيد حماد، والأسير المحرر محمد أسامة بسيسو، ومحمد شاهر حماد، ومحمد حامد، والشقيقين: عمر ويامن عبد الرحمن من بلدة عين يبرود.

وأضاف أن قوات الاحتلال شنت حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في منطقة شمال وشرق مدينة رام الله طالت بلدات وقرى: المزرعة الشرقية، وسلواد، والطيبة، ودير جرير، ويبرود، وعين يبرود، ورمون، وكفر مالك، ودوير دبوان، وعين سينيا.

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