"بدلًا من حقائب المال".. إذاعة جيش الاحتلال تكشف طريقة حل قضية رواتب موظفي غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل اعلام اسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن هناك تقدم في قضية رواتب موظفي غزة.وقالت إذاعة الجيش: "هناك مقاربة تتمثل في البضائع بدلاً من حقائب المال"، مشددة بالقول: "هناك تقدم كبير على طريق حل قضية منحة قطر لرواتب موظفي غزة".وأوضحت أن هناك مقترح في إسرائيل وهو نقل بضائع إلى قطاع غزة بقيمة 8 ملايين دولار (وقود/طعام) ومن خلال بيعها ستمول حماس الرواتب.وأشارت الإذاعة إلى أنه في إسرائيل تشير التقديرات إلى أن القضية ستحل في غضون أيام.