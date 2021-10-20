"بدلًا من حقائب المال".. إذاعة جيش الاحتلال تكشف طريقة حل قضية رواتب موظفي غزة
أفادت وسائل اعلام اسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن هناك تقدم في قضية رواتب موظفي غزة.
وقالت إذاعة الجيش: "هناك مقاربة تتمثل في البضائع بدلاً من حقائب المال"، مشددة بالقول: "هناك تقدم كبير على طريق حل قضية منحة قطر لرواتب موظفي غزة".
وأوضحت أن هناك مقترح في إسرائيل وهو نقل بضائع إلى قطاع غزة بقيمة 8 ملايين دولار (وقود/طعام) ومن خلال بيعها ستمول حماس الرواتب.
وأشارت الإذاعة إلى أنه في إسرائيل تشير التقديرات إلى أن القضية ستحل في غضون أيام.
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