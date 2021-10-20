دولي

إسرائيل: اكتشاف أول إصابة بفيروس (كورونا) متفرعة عن سلالة "دلتا"

إسرائيل: اكتشاف أول إصابة بفيروس (كورونا) متفرعة عن سلالة "دلتا"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رُصدت في إسرائيل أمس الثلاثاء، أول حالة إصابة بمتحور دلتا الجديد لدى طفل يبلغ من العمر (11 عاماً) عاد من دولة مولدوفيا.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بأن الإصابة اُكتشفت لديه في مطار بن غوريون، يشار الى ان هذا المتحور ظهر في بلدان أوروبية.

ووفق قناة (كان)، فقد تم اكتشاف الحالة الأولى من متحورة "AY4.2" من (كورونا) المتفرعة عن سلالة "دلتا".

وعقد قادة الجهاز الصحي في إسرائيل الليلة الماضية، نقاشاً حول الأمر واكتشافها وطرق التعامل معها، فيما لا توجد حاليًا معلومات حول ما إذا كانت المتحورة أكثر عدوى أم أنها أكثر خطورة.

إلى ذلك انتقلت عدوى الإصابة بفيروس (كورونا) في إسرائيل، أمس، إلى حوالي 900 شخص.

وتشير بيانات غير نهائية صادرة عن الوزارة الى ان نسبة الفحوصات الإيجابية تراجعت الى ما دون 1.13%، وانخفض عدد الحالات المرضية الخطيرة إلى 353.

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