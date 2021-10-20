قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.
ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من بلدة سلواد، وهم: الأسير المحرر عماد علي نصار، وحمدي زيد حماد، والأسير المحرر محمد أسامة بسيسو، ومحمد شاهر حماد، ومحمد حامد، والشقيقين: عمر ويامن عبد الرحمن من بلدة عين يبرود.
وأضاف أن قوات الاحتلال شنت حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في منطقة شمال وشرق مدينة رام الله طالت بلدات وقرى: المزرعة الشرقية، وسلواد، والطيبة، ودير جرير، ويبرود، وعين يبرود، ورمون، وكفر مالك، ودوير دبوان، وعين سينيا.
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