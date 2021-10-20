شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء خريفية باردة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

الطقس: أجواء خريفية باردة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار
رام الله - دنيا الوطن
أجواء خريفية باردة نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبياً إلى بارد خاصة فوق المناطق الجبلية ، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، أجواء خريفية باردة نسبيا خاصة فوق المناطق ألجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى  معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة أجواء خريفية معتدلة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ،الرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، أجواء خريفية معتدلة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ،الرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 21-14 23-16 24-16 بيت لحم 21-14 23-16 24-16
رام الله والبيرة 20-13 22-15 23-15 طولكرم 25-16 27-18 29-18
نابلس 23-15 24-17 25-17 قلقيلية 25-16 27-18 29-18
جنين 26-16 27-18 28-18 سلفيت 21-14 23-16 24-16
طوباس 27-17 28-19 29-19 روابي 23-15 24-17 25-17
الخليل 20-13 22-15 23-15 غزه 24-17 26-18 27-19
أريحا 30-20 31-21 33-21 خانيونس 24-17 26-18 27-19
الأغوار الشمالية 29-18 30-19 31-19 رفح 23-16 25-17 28-18

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